«Вегас» и «Миннесота» сыграют в 1-м раунде Кубка Стэнли. Команды встречались в плей-офф в 2021-м в прошлый раз
«Вегас» и «Миннесота» встретятся в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли.
В этом регулярном чемпионате «Голден Найтс» стали первым в Тихоокеанском дивизионе и вторыми в Западной конференции. В активе команды тренера Брюса Кэссиди 108 очков в 81 матче.
«Уайлд» заняли первую позицию в зоне wild card и седьмую в конференции. Команда тренера Джона Хайнса набрала 97 баллов в 82 матчах.
В Кубке Стэнли команды прежде встречались лишь один раз – в 2021 году «Вегас» переиграл «Миннесоту» в семи матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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