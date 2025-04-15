«Спартак» победил «Салават Юлаев» – 4:2. Команда Жамнова ведет 2-1 в серии 2-го раунда Кубка Гагарина
«Спартак» обыграл «Салават» (4:2) в 3-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Счет в серии: 2-1
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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