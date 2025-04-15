  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Спартак» победил «Салават Юлаев» – 4:2. Команда Жамнова ведет 2-1 в серии 2-го раунда Кубка Гагарина
91

«Спартак» победил «Салават Юлаев» – 4:2. Команда Жамнова ведет 2-1 в серии 2-го раунда Кубка Гагарина

«Спартак» обыграл «Салават» (4:2) в 3-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.  

Счет в серии: 2-1

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСалават Юлаев
logoСпартак
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
онлайны
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Козлов о 2:4 от «Спартака»: «Легионеры – лидеры «Салавата», они должны делать разницу. Мы создали достаточно моментов, выглядели неплохо, не хватило хладнокровия в концовке»
45 секунд назад
Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Президент все озвучил, какие могут быть сомнения? Здорово, что сыграют сильнейшие хоккеисты России и США»
49 минут назад
Жамнов о 4:2 с «Салаватом»: «Спартак» остался в пять защитников, попросили всех отрабатывать в оборону, действовать по заданию. Болельщики – наш шестой полевой игрок»
420 минут назад
«Торпедо-Горький» на 158:05 забило победный гол «Челмету» – команды сыграли 5 овертаймов в 3-м матче четвертьфинала плей-офф ВХЛ
1134 минуты назад
Никишину одобрили визу в США. Защитник может сыграть за «Каролину» в плей-офф (Эллиотт Фридман)
251 минуту назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс», «Филадельфия» примет «Коламбус», «Тампа» – «Флориду», «Миннесота» против «Анахайма»
18сегодня, 19:27
Уилсон ткнул клюшкой в лицо Порядину, сбив шлем с головы форварда «Спартака». Судьи удалили игрока «Салавата» на 2 минуты
6сегодня, 19:25Фото
Дитц покинет «Автомобилист» в межсезонье. Защитник продолжит карьеру в Германии («СЭ»)
5сегодня, 18:55
Кубок Гагарина. «Авангард» проиграл «Локомотиву» в 3-м матче серии, «Спартак» победил «Салават»
875сегодня, 18:51
Ерохин о том, знают ли Овечкина бразильцы «Зенита»: «Мы объяснили им, что Александр – как Месси или Роналду в футболе»
12сегодня, 18:35
Ко всем новостям
Последние новости
Вишневский травмировался, врезавшись в Вязового в игре с «Салаватом». Защитник «Спартака» не выходил на лед в 3-м периоде
3сегодня, 19:12
«Нефтехимик» продлил контракт с Озолиным на 2 года. У вратаря 3 победы в 11 матчах сезона и 92,8% отбитых бросков
сегодня, 18:07
CAS рассмотрит апелляцию ФХР на штраф в 1 млн швейцарских франков 5 мая
сегодня, 16:56
Никитин одержал 450-ю победу в КХЛ. Больше только у Квартальнова – 592
3сегодня, 16:28
Дмитрий Орлов: «Раньше говорили «рекорд Гретцки», теперь – «рекорд Овечкина». Это дорогого стоит. Саша сделал что-то нереальное. За него переживал весь мир»
2сегодня, 12:45
«Калгари» подписал контракт с вратарем Арсением Сергеевым на 2 года. У него 19 побед в 33 играх сезона в NCAA
сегодня, 11:59
Генменеджер «Сибири» о сезоне: «Начали катастрофически, потом были серии побед и поражений. Хотелось бы немножко стабильности. Понимаем, что нужно исправить»
сегодня, 10:59
Епанчинцев о «Сибири»: «Тяжелый сезон. Прекрасно понимали, почему неудачные игры чередовались с победами. В дальнейшем будем сильнее, думаю. Сделаем кардинальные выводы»
сегодня, 09:59
Генменеджер «Сибири»: «Широков не планирует вешать коньки на гвоздь. Мы в диалоге, постараемся сохранить капитана на следующий год»
1сегодня, 09:53
Фетисов о Демидове в «Монреале»: «19 лет – возраст мужчины. Если он сейчас не справится с давлением, он не справится с ним никогда. Надо в каждом отрезке отдаваться на 100%»
3сегодня, 08:21