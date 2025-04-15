«Спартак» может получить 105 млн рублей от сделки с «Москвичом», есть выплаты за чемпионство и победу в Кубке. Клубу предоставят 45 автомобилей на год

«Спартак» может заработать 105 млн рублей благодаря сделке с «Москвичом».

Ранее появилась информация , что клуб и автомобильный завод ведут переговоры о спонсорском контракте. По данным инсайдера Ивана Карпова, стороны близки к соглашению.

«Спартак» может заработать 105 млн рублей благодаря этому контракту. 44 млн будут выделены из бюджета Москвы по инициативе мэра Сергея Собянина, остальную сумму (более 60 млн) выплатит «Москвич».

Более 40 млн от завода «Спартак» получит как выплаты за рекламу. Еще по 10 млн будут выплачены за победу в Мир РПЛ, столько же – за победу в Фонбет Кубке России.

Также «Спартак» получит от «Москвича» 45 автомобилей в пользование на год.