  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» может получить 105 млн рублей от сделки с «Москвичом», есть выплаты за чемпионство и победу в Кубке. Клубу предоставят 45 автомобилей на год
93

«Спартак» может получить 105 млн рублей от сделки с «Москвичом», есть выплаты за чемпионство и победу в Кубке. Клубу предоставят 45 автомобилей на год

«Спартак» может заработать 105 млн рублей благодаря сделке с «Москвичом».

Ранее появилась информация, что клуб и автомобильный завод ведут переговоры о спонсорском контракте. По данным инсайдера Ивана Карпова, стороны близки к соглашению.

«Спартак» может заработать 105 млн рублей благодаря этому контракту. 44 млн будут выделены из бюджета Москвы по инициативе мэра Сергея Собянина, остальную сумму (более 60 млн) выплатит «Москвич».

Более 40 млн от завода «Спартак» получит как выплаты за рекламу. Еще по 10 млн будут выплачены за победу в Мир РПЛ, столько же – за победу в Фонбет Кубке России.

Также «Спартак» получит от «Москвича» 45 автомобилей в пользование на год.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoСпартак
деньги
бизнес
logoпремьер-лига Россия
Сергей Собянин
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Поражение от махачкалинцев означает, что «Спартак» выбывает из чемпионской гонки. Они как «Арсенал»: стоит задача занимать 1-е место, а по факту вечно 2-е, 3-и, 4-е». Канчельскис о красно-белых
17сегодня, 14:55
Александр Мостовой: «У «Зенита» и «Краснодара» равные шансы на чемпионство, но «Спартак» и ЦСКА не стоит списывать. Как я и говорил, интрига будет до последнего тура»
13сегодня, 12:19
Антон Зиньковский: «Спартак» – самый большой клуб в стране. Большой наплыв новостей, подача, скандальность – немного скучаю по этому»
12сегодня, 10:35
Главные новости
«Локомотив» победил впервые за 4 матча – «Ахмат». Было 2 поражения и ничья
412 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. Этап 1. «Спартак» против «Урала», «Локомотив» прошел «Ахмат»
13913 минут назад
Кто из этих тренеров брал ЛЧ? А кто с какой командой?
13 минут назадТесты и игры
«Локомотив» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России, победив «Ахмат» – 2:1. Погостнов и Воробьев забили
2315 минут назад
Фанаты «Боруссии» запустили фейерверки у отеля «Барселоны» ночью перед матчем ЛЧ
917 минут назад
Игроки «Химок» рассматривают бойкот матча с «Зенитом» из-за долгов и увольнения Артиги («Чемпионат»)
6328 минут назад
Дмитрий Селюк: «Артига давал некоторым игрокам «Химок» деньги на продукты в супермаркете. Все футболисты были недовольны финансовой ситуацией»
2338 минут назад
ФИФА назвала судей клубного ЧМ. Оливер, Тэйлор, Марчиняк, Маккели, Тюрпен, Летексье, Цвайер, Рамос и Танташев – в списке
1939 минут назад
Быстров о пенальти Медины: «Обосрался, прибил «Спартак». Не верю, что Барко мог отказаться, это был бы зашквар. Удивлен, что такое происходит в борющейся за чемпионство команде»
1149 минут назад
Фанаты «Алавеса» скандировали «Пляжный мяч Винисиусу!» и бросали на поле мячи во время матча с «Реалом». Ла Лига пожаловалось на это и крики «Асенсио, сдохни»
1758 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Медина не сыграет в матче «Спартака» с «Уралом»: «Получил повреждение в конце прошлой игры»
86 минут назад
Лукаку вторым в топ-5 лиг после Салаха забил 10+ голов и отдал 10+ ассистов в этом сезоне
222 минуты назад
Защитник «Ньюкасла» Берн попал в небольшое ДТП незадолго до игры с «МЮ». Дэн не пострадал и помогал толкать машину: «Приятно, что люди фотографировали вместо помощи»
325 минут назад
«Спартак» – «Урал». Угальде, Барко, Мартинс и Маркиньос в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1541 минуту назад
Беллингем о том, что «Реал» пробежал меньше «Арсенала»: «В прошлом году мы не бегали больше всех, но выиграли ЛЧ. Надо уметь делать это правильно, завтра мы хотим бегать гораздо больше»
555 минут назад
Тотти об Анчелотти: «Он возглавит «Рому», надеюсь, Карло всегда был ее фанатом. Раньери уходит как король, команда благодаря ему возродилась»
6сегодня, 16:02
«Локомотив» забил дважды за две минуты в матче с «Ахматом». Оба гола начались с аутов Самошникова
4сегодня, 15:57
Точилин о «Динамо»: «Команда не в кризисе, есть проблемы в атаке, это связано с потерей Тюкавина. Защита не является их сильной стороной»
1сегодня, 15:11
«Поражение от махачкалинцев означает, что «Спартак» выбывает из чемпионской гонки. Они как «Арсенал»: стоит задача занимать 1-е место, а по факту вечно 2-е, 3-и, 4-е». Канчельскис о красно-белых
17сегодня, 14:55
«Боруссия» Дортмунд – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
18сегодня, 14:32