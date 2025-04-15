23-килограммовую тушу свиньи получил Ларсен из «Брюне» как приз игроку матча. Так соперники из «Вархауга» решили превзойти идею с наградой в виде яиц: «Поняли, что нам нужно действовать круче»

Игрок норвежского «Брюне» получил 23-килограммовую тушу свиньи в качестве приза.

В воскресенье «Брюне » на выезде обыграл «Вархауг» из 4-го норвежского дивизиона в Кубке страны (4:0). Хайне Осен Ларсен оформил хет-трик и был признан лучшим игроком матча.

В качестве награды Ларсен получил 23-килограммовую тушу свиньи.

Фото: tycsports.com

Ранее вратарь «Брюне» де Бур получил 4 упаковки яиц как приз лучшему игроку. После этого «Вархауг» решил устроить своеобразное соперничество с «Брюне» за статус «настоящих фермеров». «Брюне» и «Вархауг» располагаются в одной провинции Норвегии, Ругаланне.

«Мы поняли, что нам нужно действовать круче, чем «городские сволочи» из Брюне. Настоящие фермеры – из Вархауга», – заявил гендиректор «Вархауга» Сигрид Лоде Кнутсен.

Яйца лучшему игроку, презентация формы – в коровнике. Родной клуб Холанда впечатлил даже Акинфеева