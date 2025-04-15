Сборная России планирует провести матч с Индонезией. Об этом рассказал вице-премьер Мантуров
Сборные России и Индонезии планируют провести товарищеский матч.
Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках 13-го заседания российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.
«Из важных предстоящих событий отмечу планы проведения товарищеского матча футбольных сборных России и Индонезии», – сказал Мантуров.
В марте команда Валерия Карпина обыграла сборные Гренады (5:0) и Замбии (5:0). В июне сборная России встретится с Нигерией и Беларусью.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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