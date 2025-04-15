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  • Ротенберг о Демидове в НХЛ: «Яркий дебют – не везение, а награда за труд Ивана, тренеров системы СКА. Мы созвонились после игры, обсудили детали. Работа продолжается, нельзя останавливаться»
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Ротенберг о Демидове в НХЛ: «Яркий дебют – не везение, а награда за труд Ивана, тренеров системы СКА. Мы созвонились после игры, обсудили детали. Работа продолжается, нельзя останавливаться»

Роман Ротенберг рассказал о работе с Иваном Демидовым в СКА.

19-летний Иван Демидов забил гол и отдал передачу в дебютном матче в НХЛ. Он присоединился к «Монреалю» после сезона в СКА.

«Весь хоккейный мир говорит о блестящем дебюте Ивана Демидова в НХЛ. Первый матч за «Монреаль Канадиенс» – и сразу шайба, голевая передача, уверенная игра. Мы в СКА прекрасно понимаем, что это закономерный результат не только таланта, но и многолетней работы, правильной трудовой этики и железной дисциплины.

Большие перспективы Вани были понятны еще по его матчам за выпускной год нашей академии и даже еще раньше, но одного таланта мало. Мы всегда делаем ставку на комплексное развитие: техника, физическая подготовка, характер, умение принимать решения под давлением, общее образование – все это важно.

С Демидовым мы работали именно по такому принципу. Помогали ему постепенно расти и каждый год делать шаг вперед: сначала дебют в МХЛ, потом роль лидера команды, затем статус звезды всей лиги и обладателя Кубка Харламова, переход и яркая игра в КХЛ, теперь Национальная хоккейная лига.

Перед его дебютным взрослым сезоном мы провели особенно большую работу. Ровно год назад обсуждали с Ваней, что нужно добавлять в физическом развитии, набираться мощи. Был разработан большой план подготовки, который Демидов выполнял полностью – по ходу сезона мы корректировали отдельные детали, обменивались мнениями с представителями «Монреаля» и сходились во взглядах на многие аспекты.

Это не только чисто хоккейные вещи, но и психология, готовность выдерживать информационное давление и многое другое. Его яркий дебют – это не везение, а награда за труд. Труд самого Демидова, тренеров нашей клубной системы и главной команды. Теперь Ване важно обрести стабильность на новом уровне.

Мы с ним созвонились после игры, обсудили все детали его первого матча – так было и после каждой игры в КХЛ и МХЛ. Работа продолжается, никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Пример Демидова – хороший ориентир для многих молодых хоккеистов: трудолюбие, комплексный подход к делу, внимательное отношение к словам тренера могут многое дать игроку. Важно не просто слушать, а слышать – и Демидов из тех ребят, кто готов слышать то, что ему говорят.

Только вперед, Ваня!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Демидов с ноги ворвался в НХЛ: 1+1 к 15-й минуте! Им восхищалась вся арена

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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