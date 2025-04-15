«Спартак» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России, разгромив «Урал» – 3:0! Маркиньос забил первый гол за красно-белых

«Спартак» разгромил «Урал» (3:0) в матче Фонбет Кубка России.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кристофер Мартинс открыл счет на 6-й минуте. Маркиньос на 28-й забил свой дебютный мяч за «Спартак». Эсекиэль Барко на 40-й минуте реализовал пенальти.

Команды встречались на первом этапе 1/2 финала Пути регионов. Теперь «Спартак» сыграет с проигравшим из пары «Динамо» и ЦСКА, «Урал» завершил выступление в турнире.

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