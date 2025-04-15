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  • «Спартак» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России, разгромив «Урал» – 3:0! Маркиньос забил первый гол за красно-белых
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«Спартак» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России, разгромив «Урал» – 3:0! Маркиньос забил первый гол за красно-белых

«Спартак» разгромил «Урал» (3:0) в матче Фонбет Кубка России.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кристофер Мартинс открыл счет на 6-й минуте. Маркиньос на 28-й забил свой дебютный мяч за «Спартак». Эсекиэль Барко на 40-й минуте реализовал пенальти.

Команды встречались на первом этапе 1/2 финала Пути регионов. Теперь «Спартак» сыграет с проигравшим из пары «Динамо» и ЦСКА, «Урал» завершил выступление в турнире.

FONBET Кубок России. Путь регионов - 1/2 финала - 1 раунд
15 апреля 17:30, Лукойл Арена
Спартак
Завершен
3 - 0
-xG-
Урал
Матч окончен
Умяров   Пруцев
78’
Барко   Чернов
78’
66’
Егорычев   Железнов
Маркиньос   Солари
64’
Бонгонда   Гарсия
64’
64’
Сунгатулин
58’
Воронов   Марков
46’
Бегич   Бессмертный
46’
Малькевич   Сунгатулин
Мартинс Перейра   Зобнин
46’
46’
Мосин   Ишков
2тайм
Перерыв
42’
Малькевич
  Барко
40’
35’
Морозов
  Маркиньос
28’
  Мартинс Перейра
6’
Спартак
Максименко, Рябчук, Денисов, Бабич, Умяров, Бонгонда, Литвинов, Барко, Мартинс Перейра, Маркиньос, Угальде, Довбня, Помазун, Хлусевич, Мангаш, Абена, Чернов, Зобнин, Пруцев, Игнатов, Массалыга, Гарсия, Солари
Запасные: Мартинс Перейра, Абена, Помазун, Массалыга, Барко, Маркиньос, Довбня, Бонгонда, Умяров, Хлусевич, Мангаш, Игнатов
1тайм
Урал:
Щербицкий, Бегич, Ар. Мамин, Маргасов, Егорычев, Малькевич, Мосин, Чудин, Аюпов, Морозов, Воронов, Ал. Мамин, Итало, Бессмертный, Бевеев, Железнов, Бондарев, Ишков, Сунгатулин, Марков, Секулич
Запасные: Мартинс Перейра, Абена, Помазун, Массалыга, Барко, Маркиньос, Довбня, Бонгонда, Умяров, Хлусевич, Мангаш, Игнатов
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Статистика Фонбет Кубка России

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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logoУрал
онлайны
logoСпартак
logoКристофер Мартинс Перейра
logoМаркиньос Коста
logoЭсекиэль Барко
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