Соколовская и ее группа перейдут из ЦСКА в школу Навки («Р-Спорт»)

Группа Соколовской перейдет из ЦСКА в школу Навки.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Официально о переходе Светланы Соколовской и фигуристов ее группы может быть объявлено в конце этой недели.

Соколовская является тренером Марка Кондратюка, Григория Федорова, Николая Колесникова, Софьи Важновой.

Школа Навки «Наши надежды» базируется на катке «Навка Арены» в Москве.