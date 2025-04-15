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Соколовская и ее группа перейдут из ЦСКА в школу Навки («Р-Спорт»)

Группа Соколовской перейдет из ЦСКА в школу Навки.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Официально о переходе Светланы Соколовской и фигуристов ее группы может быть объявлено в конце этой недели.

Соколовская является тренером Марка Кондратюка, Григория Федорова, Николая Колесникова, Софьи Важновой. 

Школа Навки «Наши надежды» базируется на катке «Навка Арены» в Москве. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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Светлана Соколовская
мужское катание
Р-Спорт
женское катание
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