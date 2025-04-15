НБА. Плей-ин. «Голден Стэйт» сразится с «Мемфисом», «Орландо» примет «Атланту»
Сегодня состоятся первые матчи турнира плей-ин НБА.
На Западе «Голден Стэйт» сразится с «Мемфисом» за выход в плей-офф с 7-м номером посева, на Востоке «Орландо» примет на своей арене «Атланту».
Плей-ин
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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