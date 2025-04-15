НБА. Плей-ин. «Голден Стэйт» сразится с «Мемфисом», «Орландо» примет «Атланту»

Сегодня состоятся первые матчи турнира плей-ин НБА.

На Западе «Голден Стэйт » сразится с «Мемфисом » за выход в плей-офф с 7-м номером посева, на Востоке «Орландо » примет на своей арене «Атланту».

НБА

Плей-ин

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.