Лещев покинул штаб Ротенберга в СКА (Алексей Шевченко)
Альберт Лещев покинул тренерский штаб СКА.
Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.
Альберт Лещев работал ассистентом тренера СКА с сезона-2021/22.
Ранее появилась информация, что Роман Ротенберг останется главным тренером клуба.
В этом сезоне СКА занял седьмое место в Западной конференции и впервые за 15 лет вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв серию московскому «Динамо» (2-4).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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