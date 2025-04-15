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Лещев покинул штаб Ротенберга в СКА (Алексей Шевченко)

Альберт Лещев покинул тренерский штаб СКА.

Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.

Альберт Лещев работал ассистентом тренера СКА с сезона-2021/22.

Ранее появилась информация, что Роман Ротенберг останется главным тренером клуба.

В этом сезоне СКА занял седьмое место в Западной конференции и впервые за 15 лет вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв серию московскому «Динамо» (2-4).

Корешков покинет штаб Ротенберга в СКА (Алексей Шевченко)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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