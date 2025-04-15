Христианские кресты вернулись на эмблему Минспорта по поручению Дегтярева
Министерство спорта РФ вернуло кресты на свою эмблему.
Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев в программе «Соловьев Live».
«Это, конечно, безобразие, что на разных символах, изображениях церквей и монастырей кресты куда-то деваются.
Я начал изучать нашу символику — министерства спорта. И вам хочу сказать, что и на одном из логотипов Минспорта вместо крестов — ромбики.
Когда это появилось, кто это сделал, кто просмотрел – не могу сказать. Сейчас приводим в соответствие, у нас кресты возвращаются на двуглавого орла с коронами, который является символом Министерства спорта», – сказал Дегтярев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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