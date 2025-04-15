Фото
64

Христианские кресты вернулись на эмблему Минспорта по поручению Дегтярева

Министерство спорта РФ вернуло кресты на свою эмблему.

Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев в программе «Соловьев Live». 

«Это, конечно, безобразие, что на разных символах, изображениях церквей и монастырей кресты куда-то деваются.

Я начал изучать нашу символику — министерства спорта. И вам хочу сказать, что и на одном из логотипов Минспорта вместо крестов — ромбики.

Когда это появилось, кто это сделал, кто просмотрел – не могу сказать. Сейчас приводим в соответствие, у нас кресты возвращаются на двуглавого орла с коронами, который является символом Министерства спорта», – сказал Дегтярев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Спортом в России занимаются 80 млн человек, плавание догоняет футбол – новые подсчеты Минспорта
262вчера, 22:25
Путин отметил, что власти недорабатывают в части налогового вычета на занятия спортом
вчера, 16:53
«Знаете, что такое пендельтюр? Это про Париж-2024». Новые тезисы Дегтярева
59вчера, 12:11
Главные новости
Путин отметил, что власти недорабатывают в части налогового вычета на занятия спортом
вчера, 16:53
Путин поручил снизить финансовую нагрузку на семьи, которые стремятся заниматься спортом
52вчера, 15:31
«Они ищут наш взнос на просторах планеты Земля». Дегтярев объяснил, почему WADA не получило денег от России
23вчера, 10:35
Михаил Дегтярев: «Мы взяли наш курс на возвращение и не сойдем с этого пути. По крайней мере, пока я министр спорта и глава ОКР»
14вчера, 09:39
Михаил Дегтярев: «Мы примем участие в летней Универсиаде в 18 видах впервые за многие годы»
10вчера, 09:10
Михаил Дегтярев: «По моей оценке, Олимпийский комитет России будет признан в ближайшие два‑три месяца»
49вчера, 08:37
Кодекс этики российского спорта будет принят в мае
63вчера, 08:06
Призер ЧМ по легкой атлетике Абубакер Каки погиб при обстреле в Судане
вчера, 07:52
Число сотрудников в массовом спорте России за 2024-й увеличилось, но объем зарплаты уменьшился на 93 млрд рублей
6вчера, 07:46
В России систематически занимаются спортом или физкультурой 80 млн человек – отчет Минспорта
65вчера, 07:27
Ко всем новостям
Последние новости
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57
«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта». Почетный президент ОКР Жуков о санкциях
516 марта, 19:46
Депутат Свищев о снятии санкций с Дегтярева: «Это упростит общение с МОК и международными федерациями. Теперь у нас больше возможностей»
114 марта, 14:25
МОК продлил спонсорский контракт с NBC до 2036 года
114 марта, 11:43
Мария Кочанова: «Рада зимнему чемпионству. В прошлые годы у меня не складывалось, зима всегда проходила мимо меня»
3 марта, 14:18
Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием: «Ваш насыщенный профессиональный путь – яркий пример беззаветного служения спорту, Отечеству»
115 февраля, 09:30
Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене
113 января, 19:17
РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году
511 января, 20:44
Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»
23 января, 14:55
Габрилян о смерти Трофимова: «Тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером»
3 января, 12:59