Игроки «Химок» бойкотировали тренировку на поле из-за недовольства ситуацией в клубе. Футболисты 10 минут позанимались в зале («СЭ»)

Футболисты «Химок» бойкотировали тренировку из-за недовольства.

По данным «Спорт-Экспресса », после новости об увольнении главного тренера команды Франка Артиги футболисты отказались от проведения тренировки на поле. Вместо этого они около 10 минут занимались в тренажерном зале.

Ранее сообщалось , что «Химки» решили уволить Артигу из-за публичной поддержки иностранных игроков в ситуации с задержкой зарплаты.

«Химки» уволили Артигу за поддержку игроков – им не платят. Хотя Садыгов отрицал