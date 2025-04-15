Игроки «Химок» бойкотировали тренировку на поле из-за недовольства ситуацией в клубе. Футболисты 10 минут позанимались в зале («СЭ»)
Футболисты «Химок» бойкотировали тренировку из-за недовольства.
По данным «Спорт-Экспресса», после новости об увольнении главного тренера команды Франка Артиги футболисты отказались от проведения тренировки на поле. Вместо этого они около 10 минут занимались в тренажерном зале.
Ранее сообщалось, что «Химки» решили уволить Артигу из-за публичной поддержки иностранных игроков в ситуации с задержкой зарплаты.
«Химки» уволили Артигу за поддержку игроков – им не платят. Хотя Садыгов отрицал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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