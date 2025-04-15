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  • Чухлов про 250 тысяч евро игрокам «Зенита» за разгром «Краснодара»: «Люди, вы что, дебилы, что ли, как можно этому верить? Опять начинается: тратят народные деньги, не достается старушкам...»
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Чухлов про 250 тысяч евро игрокам «Зенита» за разгром «Краснодара»: «Люди, вы что, дебилы, что ли, как можно этому верить? Опять начинается: тратят народные деньги, не достается старушкам...»

Борис Чухлов прокомментировал слухи о размере премиальных в «Зените».

Петербургский клуб обыграл «Краснодар» со счетом 4:1 в 24-м туре Мир РПЛ.

Сообщалось, что премиальные каждому игроку сине-бело-голубых в случае победы должны были составить 110 тысяч евро. Так как «Зенит» победил с разницей в три мяча – сумма выросла до 250 тысяч.

– Бросается в глаза кампания, которую развязывает пресса, в связи с победами «Зенита». Не успел закончиться матч с «Краснодаром», издания сообщают: каждый из зенитовцев получит 250 тысяч евро за победу. Откуда такая информация? Разве нельзя за это привлекать к ответственности? Опять начинают: «Зенит» тратит народные деньги, не достается старушкам... Люди, ну вы подумайте, вы что, дебилы, что ли, как можно этому всему верить?

– Вы не верите?

– А как этому можно верить? Медведев ответил этим сплетникам, Семак – тоже. Вы просто о суммах задумайтесь – 24 миллиона рублей каждому! Да за 250 тысяч евро можно было весь «Краснодар» купить вместе с судьей Кукуяном. Дешевле вышло бы. Кукуян просто «похоронил» бы за эти деньги «Зенит». Известные люди причем высказываются. Как вот эта артистка...

– Какая? Долина?

– Да не Долина. Дочка она еще, поет...

– Клава Кока?

– Да не Клава Кока... Поплавская, вот – Яна Поплавская.

– Это «Красная шапочка» которая?

– Да, да из фильма. Она, как вцепилась в «Зенит», так и не отпускает. Куда деньги в такое время тратят, за 30 миллионов футболистов покупают! «Спартак», ЦСКА, никого больше она не трогает. При этом знает, кого за сколько купили, кому сколько платят в «Зените». Я просто удивляюсь с нее.

– Сейчас такое время – каждый сочиняет, что хочет.

– Почему за это никто не отвечает, я не понимаю. Почему «Зенит» не судится с этими сказочниками? Там в клубе куча юристов и адвокатов, пускай ходят и судятся. Я бы, честно говоря, судился. Это бьет по имиджу клуба. Народ у нас добрый – всему верит. Про игру никто не пишет, все деньги считают, – сказал бывший нападающий «Зенита».

Медведев про 250 тысяч евро игрокам «Зенита» за разгром «Краснодара»: «Вброшенные цифры далеки от реальности, как Луна от Земли. Хочется перефразировать пословицу: «Ври, но знай меру»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
Борис Чухлов
logoЗенит
деньги
logoСпартак
logoПавел Кукуян
logoСергей Семак
logoЦСКА
logoАлександр Медведев
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