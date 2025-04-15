«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти после падения Мостового в штрафной «Краснодара»

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром».

Петербургский клуб одержал победу со счетом 4:1 в 24-м туре Мир РПЛ.

Сине-бело-голубые обратились в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод на 48-й минуте, когда арбитр Павел Кукуян не назначил пенальти после падения Андрея Мостового в штрафной площади соперника в результате борьбы с Александром Черниковым .

«Зенит » занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 50 очков, и отстает от «Краснодара » на 2 балла.