«Тампа» и «Флорида» встретятся в серии Кубка Стэнли в 3-й раз за 4 последних сезона
«Тампа» и «Флорида» сыграют в плей-офф НХЛ во втором сезоне подряд.
Команды встретятся между собой в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли.
«Лайтнинг» заняли второе место в таблице Атлантического дивизиона. На счету команды тренера Джона Купера 100 очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Пантерс» расположились на третьей позиции этого же дивизиона. В активе команды Пола Мориса 98 баллов в 81 игре регулярки.
«Тампа» начнет серию на домашнем льду.
Добавим, что это вторая подряд встреча «Тампа» и «Флориды» в плей-офф, а также третья за последние четыре сезона. На этом отрезке победитель этой серии в итоге выигрывал Кубок Стэнли. В прошлом сезоне «Пантерс» прошли «Лайтнинг» в первом раунде – 4-1 в серии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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