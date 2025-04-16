«Тампа» и «Флорида» встретятся в серии Кубка Стэнли в 3-й раз за 4 последних сезона

«Тампа» и «Флорида» сыграют в плей-офф НХЛ во втором сезоне подряд.

Команды встретятся между собой в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли.

«Лайтнинг» заняли второе место в таблице Атлантического дивизиона. На счету команды тренера Джона Купера 100 очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

«Пантерс» расположились на третьей позиции этого же дивизиона. В активе команды Пола Мориса 98 баллов в 81 игре регулярки.

«Тампа» начнет серию на домашнем льду.

Добавим, что это вторая подряд встреча «Тампа » и «Флориды» в плей-офф, а также третья за последние четыре сезона. На этом отрезке победитель этой серии в итоге выигрывал Кубок Стэнли . В прошлом сезоне «Пантерс» прошли «Лайтнинг» в первом раунде – 4-1 в серии.