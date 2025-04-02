Касаткина объяснила переход в Австралию, 891-й гол Овечкина, «Арминия» из 3-й лиги, «Реал» и «ПСЖ» с Сафоновым в финалах Кубков, первая победа «Металлурга» в плей-офф, Шалимов в «Факеле» и другие новости

1. «Реал» в 41-й раз вышел в финал Кубка Испании после безумного ответного матча с «Сосьедадом» – 4:4! И это с учетом неудачной игры Лунина и Алабы. Не обошлось без спорных судейских решений в эпизодах с ударом Беллингему по лицу и фолом на Винисиусе. Теперь «Мадрид» сыграет с финале с «Барселоной» или «Атлетико».

2. «Металлург» обыграл «Авангард» на выезде в 4-м матче плей-офф (3:1) и одержал первую победу в серии первого раунда Кубка Гагарина (1-3). «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» (7:2) и сравнял счет в серии – 2-2. ЦСКА сравнял счет в серии с «Динамо» Минск (2-2), выиграв в 4-м матче – 2:1. «Северсталь» одержала первую победу этом плей-офф, обыграв «Спартак» в 4-м матче – 5:2.

3. Сенсация в Кубке Германии: «Арминия» из 3-й лиги вышла в финал , обыграв «Байер» – 2:1! Такого не было с 2001 года . Посмотрите , как этому радовались игроки и болельщики.

4. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Бостон» (4:3), Овечкин забил 891-й гол в регулярках лиги (до рекорда Гретцки осталось 3). «Тампа» была сильнее «Айлендерс» (4:1), Кучеров набрал 0+2 и возглавил гонку бомбардиров – 111 очков против 110. «Коламбус» победил «Нэшвилл» (8:4), Марченко набрал 3+1 и достиг отметки 70 очков в сезоне в 70-м матче. Все результаты дня – здесь .

5. «Ноттингем Форест» обыграл «Манчестер Юнайтед» в 30-м туре АПЛ – 1:0. Теперь манкунианцы в шаге от клубного антирекорда по поражениям в лиге. «Арсенал» победил «Фулхэм» (2:1), Мерино снова забил . «Вулверхэмптон» одолел «Вест Хэм» (1:0).

6. НБА. 52+10+8 от Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Мемфисом» и другие результаты .

7. Дарья Касаткина объяснила , почему решила представлять Австралию вместо России: «С учетом всего, что происходит в моей прежней стране, у меня не было большого выбора». Ксения Собчак поддержала теннисистку: «Она много сделала для прославления России. Действительно, если ей так лучше, то почему ее гнобить?»

8. Игорь Шалимов возглавит «Факел». Тренера представят в среду.

9. «ПСЖ» с Сафоновым вышел в финал Кубка Франции, одержав волевую победу над «Дюнкерком» – 4:2. У Дембеле дубль и ассист.

10. Александр Большунов выиграл коньковый спринт в финале Кубка России по лыжам, Тиунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Терентьев – 4-й. У женщин победила Терентьева, Непряева – 2-я, Габушева – 3-я.

11. Трусова, Щербакова и Косторная в ноябре вместе выступят в шоу «Сказки Плющенко» в Новосибирске и Омске. Валиева, Загитова, Гордеева, Ягудин и Костомаров выступят в юбилейном шоу Татьяны Навки. Загитова и Медведева выступят в шоу Тутберидзе в Москве.

12. FIS сняла отстранение с норвежских прыгунов с трамплина.

13. Телохранителю Месси запретили выходить на поле в США: «Проблема не во мне. В Европе за семь лет 6 человек выбежали на поле, а здесь – 16 за 20 месяцев моей работы».

14. «Зенит» проведет матч легенд с участием Аршавина, Кержакова, Тимощука, Данни и других звезд. Игра пройдет 25 мая – в день столетия клуба.

15. Убыток футбольного ЦСКА в 2024 году составил 813,7 млн рублей.

16. «Ред Булл» представил белую ливрею для Гран-при Японии в честь «Хонды».

17. Андрей Романов и Елена Вяльбе поцеловались в прямом эфире «Матч ТВ» после интервью.

Цитаты дня .

«Влюбленный волк – уже не хищник. Поэтому скитаюсь в одиночестве в этом мире» . Форвард фарм-клуба «Вашингтона» Тринеев об отношениях

Шалимов о Дзюбе: «Более разносторонний, мастеровитый, чем Кержаков. Могу сравнить его с Бергкампом »

Шмурнов* о признании его иноагентом в РФ: «Я думаю, что авансом, я оправдаю, не волнуйтесь . Я с этой плашкой не согласен, но поскольку есть такие законы, будем их выполнять»

Генсек РФС о 30-м месте России в таблице коэффициентов УЕФА: «Хотим вернуться на 8-е место и будем обсуждать, чтобы нас вернули на исходный рейтинг»

«В «Ростове» давали по 500 тысяч премиальных за победу. Мне снесло голову: начались ĸлубы, стрипы, девчонĸи, машинĸи, за два года поменял три «Мерседеса» . Ведерников об РПЛ

Артем Дзюба: «Рецепт для Бубнова один – больше свежего воздуха и позитивное мышление . Возраст все же нужно уважать. Поэтому желаю ему только самого хорошего»

Загитова после смены прически: «Я благодарна за обратную связь. Все комментарии будут удалены, а комментаторы заблокированы »

* – признан Минюстом РФ иностранным агентом.