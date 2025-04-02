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НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Бостона», «Коламбус» сыграет с «Нэшвиллом», «Тампа» встретится с «Айлендерс»

«Вашингтон» в гостях сыграет с «Бостоном» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Флорида» проведет матч с «Монреалем», «Сент-Луис» встретится с «Детройтом», «Юта» примет «Калгари», «Вегас» будет противостоять «Эдмонтону».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoНХЛ
logoФлорида
logoНэшвилл
logoАйлендерс
logoТампа-Бэй
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logoБаффало
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