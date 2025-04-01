Шалимов о Дзюбе: «Более разносторонний, мастеровитый, чем Кержаков. Могу сравнить его с Бергкампом»
Игорь Шалимов сравнил Артема Дзюбу с Деннисом Бергкампом.
«Для меня Дзюба [лучший бомбардир российского футбола], и считаю, что совершенно правильно его вызвали в сборную, дав установить этот рекорд. Дзюба более разносторонний, мастеровитый игрок, чем Кержаков.
У Кержакова есть скорость и удар, у Дзюбы нет такой силы в ударе, нет скорости – есть мощь, техника и футбольный ум. Сколько Артем голевых передач раздал – около ста! Все удары на исполнение, на технику.
Я могу сравнивать его с игроком, с которым тренировался в «Интере» – с Бергкампом, у которого тоже не было силы в ударе. Правильно все сделал Карпин, когда его вызвал. И здорово и справедливо, что Дзюба побил этот рекорд», – сказал бывший полузащитник «Интера».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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