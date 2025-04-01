Романов и Вяльбе поцеловались в прямом эфире «Матч ТВ» после интервью

Андрей Романов и Елена Вяльбе поцеловались в прямом эфире.

Сейчас в Кировске проходят гонки финала Кубка России по лыжам.

Глава Федерации лыжных гонок России пообщалась с корреспондентом «Матч ТВ» в программе «Лыжная страна». Она рассказала о необходимости приобретения нового вакс-грузовика, а также о том, как важна хорошая работа сервис-бригады.

Романов и Вяльбе закончили интервью поцелуем.

Скриншот из эфира «Матч ТВ ».