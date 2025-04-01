Романов и Вяльбе поцеловались в прямом эфире «Матч ТВ» после интервью
Андрей Романов и Елена Вяльбе поцеловались в прямом эфире.
Сейчас в Кировске проходят гонки финала Кубка России по лыжам.
Глава Федерации лыжных гонок России пообщалась с корреспондентом «Матч ТВ» в программе «Лыжная страна». Она рассказала о необходимости приобретения нового вакс-грузовика, а также о том, как важна хорошая работа сервис-бригады.
Романов и Вяльбе закончили интервью поцелуем.
Скриншот из эфира «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости