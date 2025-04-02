«Реал» должен был бить пенальти после удара вратаря «Сосьедада» Беллингему ладонью по лицу, считает Итурральде: «Это безрассудство. Движение рукой есть»
«Реал» мог пробить пенальти в начале второго тайма матча с «Сосьедадом».
Команды Карло Анчелотти и Иманоля Альгуасиля встречаются на «Сантьяго Бернабеу» в полуфинале Кубка Испании.
На 49-й минуте голкипер гостей Алекс Ремиро попал ладонью по лицу Джуду Беллингему, пытаясь добраться до мяча. Главный судья Хавьер Альберола Рохас посчитал, что нарушения правил не было.
Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес не согласился с таким решением: «Это пенальти, безрассудная игра. Есть движение рукой, он дает сопернику пощечину».
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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