Оласагасти из «Сосьедада» получил желтую за подкат против Винисиуса. Вингер «Реала» кричал и размахивал руками, возмущаясь решением судьи не удалять игрока

Винисиус Жуниор был возмущен, что соперника не удалили за фол на нем.

Мадридский «Реал» вышел в финал Кубка Испании, выбив «Реал Сосьедад » (4:4, первая игра – 1:0). На 106-й минуте ответной встречи полузащитник «Сосьедада» на большой скорости подкатился в ноги вингеру мадридцев у края поля. Главный арбитр матча Хавьер Альберола Рохас показал испанцу желтую карточку. Бразилец был возмущен решением арбитра не удалять Оласагасти – он кричал и размахивал руками. Фото: кадр из трансляции