Оласагасти из «Сосьедада» получил желтую за подкат против Винисиуса. Вингер «Реала» кричал и размахивал руками, возмущаясь решением судьи не удалять игрока
Винисиус Жуниор был возмущен, что соперника не удалили за фол на нем.
Мадридский «Реал» вышел в финал Кубка Испании, выбив «Реал Сосьедад» (4:4, первая игра – 1:0).
На 106-й минуте ответной встречи полузащитник «Сосьедада» на большой скорости подкатился в ноги вингеру мадридцев у края поля. Главный арбитр матча Хавьер Альберола Рохас показал испанцу желтую карточку.
Бразилец был возмущен решением арбитра не удалять Оласагасти – он кричал и размахивал руками.
Фото: кадр из трансляции
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости