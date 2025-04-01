Шалимов возглавит «Факел». Тренера представят завтра

Игорь Шалимов возглавит «Факел».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 56-летний специалист займет пост главного тренера воронежской команды. Завтра он будет представлен публике. Эту информацию подтверждает «РБ Спорт».

Последним клубом Шалимова был «Урал», который он возглавлял с 2021 по 2022 год.

«Факел » занимает 15-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 14 очков после 22 туров. Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера команды после поражения от «Краснодара» (0:5).