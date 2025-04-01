Шалимов возглавит «Факел». Тренера представят завтра
Игорь Шалимов возглавит «Факел».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 56-летний специалист займет пост главного тренера воронежской команды. Завтра он будет представлен публике. Эту информацию подтверждает «РБ Спорт».
Последним клубом Шалимова был «Урал», который он возглавлял с 2021 по 2022 год.
«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 14 очков после 22 туров. Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера команды после поражения от «Краснодара» (0:5).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости