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Лыжи. Финал Кубка России. Терентьева, Непряева, Фалеева, Баранова, Ступак выступят в коньковом спринте

Терентьева и Ступак пробегут коньковый спринт в финале Кубка России по лыжам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

8-й этап (финал)

Кировск

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 11:00, финала – 13:00 по московскому времени (1 апреля), прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Ксения Шорохова

2. Евгения Крупицкая

5. Лидия Горбунова

6. Дарья Канева

7. Ирина Ибрагимова

8. Елизавета Маслакова

9. Елизавета Пантрина

10. Ольга Сергеева

11. Христина Мацокина

12. Арина Кусургашева

13. Алена Баранова

15. Татьяна Сорина

16. Дарья Белослудцева

18. Дарья Непряева

19. Алиса Жамбалова

20. Алина Пеклецова

21. Анастасия Доценко

22. Анастасия Кулешова

23. Екатерина Смирнова

24. Наталья Терентьева

25. Екатерина Никитина

27. Анастасия Фалеева

28. Арина Каличева

29. Юлия Ступак

30. Екатерина Евтягина

31. Наталья Крамаренко

34. Анна Королева (Беларусь)

48. Лариса Рясина

Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
спринт (жен)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
результаты
logoКубок России
Екатерина Евтягина
Арина Кусургашева
Анастасия Доценко
Дарья Белослудцева
logoЮлия Ступак (Белорукова)
Елизавета Маслакова
logoХристина Мацокина
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
Лариса Рясина
Алина Пеклецова
Наталья Крамаренко
Екатерина Никитина
logoДарья Непряева
Екатерина Смирнова
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoАнастасия Фалеева
Арина Каличева
Анна Королева
logoАлиса Жамбалова
logoсборная Беларуси жен
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Дарья Канева
logoЕвгения Крупицкая
Ольга Сергеева
logoТатьяна Сорина (Алешина)
Ирина Ибрагимова
logoАлена Баранова
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