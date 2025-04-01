Валиева, Загитова, Гордеева, Ягудин и Костомаров выступят в юбилейном шоу Татьяны Навки

Валиева и Загитова выступят в юбилейном шоу Татьяны Навки.

Программа «Больше чем шоу» пройдет 11-13 апреля в новом дворце спорта Navka Arena в Москве. Шоу приурочено к 50-летию олимпийской чемпионки Турина-2006 Татьяны Навки.

Стал известен состав участников: Татьяна Навка, Петр Чернышев , Роман Костомаров , Екатерина Гордеева , Алексей Ягудин , Камила Валиева , Алина Загитова , Виктория Синицина , Никита Кацалапов , Маргарита Дробязко , Повилас Ванагас , Владимир Морозов , Аделина Сотникова , Елизавета Туктамышева , Максим Ковтун , Иван Ригини , Алексей Тихонов , Мария Петрова и другие.

Фигуристы исполнят новые номера, а также постановки, с которыми выступала Навка. В программе также будут отрывки из ледовых шоу, поставленных Навкой.

«Многие годы мы мечтали о своем ледовом дворце, где мы сможем тренироваться и работать, куда мы сможем пригласить наших поклонников и зрителей. И вот наша мечта сбылась! Именно поэтому у меня возникла идея отпраздновать свой юбилей здесь вместе с моими друзьями, партнерами и поклонниками.

Мы много лет делаем лучшие в мире ледовые шоу, с нами танцуют лучшие в мире фигуристы, работает потрясающая команда профессионалов.

Помимо официальной программы, в этот вечер я, конечно, запланировала много сюрпризов. Не хочу раскрывать все детали, но как всегда могу с уверенностью сказать, что мы удивим наших поклонников!» – сказала Навка.