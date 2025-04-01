1

Валиева, Загитова, Гордеева, Ягудин и Костомаров выступят в юбилейном шоу Татьяны Навки

Валиева и Загитова выступят в юбилейном шоу Татьяны Навки.

Программа «Больше чем шоу» пройдет 11-13 апреля в новом дворце спорта Navka Arena в Москве. Шоу приурочено к 50-летию олимпийской чемпионки Турина-2006 Татьяны Навки.

Стал известен состав участников: Татьяна Навка, Петр Чернышев, Роман Костомаров, Екатерина Гордеева, Алексей Ягудин, Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Владимир Морозов, Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Максим Ковтун, Иван Ригини, Алексей Тихонов, Мария Петрова и другие.

Фигуристы исполнят новые номера, а также постановки, с которыми выступала Навка. В программе также будут отрывки из ледовых шоу, поставленных Навкой.

«Многие годы мы мечтали о своем ледовом дворце, где мы сможем тренироваться и работать, куда мы сможем пригласить наших поклонников и зрителей. И вот наша мечта сбылась! Именно поэтому у меня возникла идея отпраздновать свой юбилей здесь вместе с моими друзьями, партнерами и поклонниками.

Мы много лет делаем лучшие в мире ледовые шоу, с нами танцуют лучшие в мире фигуристы, работает потрясающая команда профессионалов.

Помимо официальной программы, в этот вечер я, конечно, запланировала много сюрпризов. Не хочу раскрывать все детали, но как всегда могу с уверенностью сказать, что мы удивим наших поклонников!» – сказала Навка.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
logoАлексей Ягудин
logoЕкатерина Гордеева
logoРоман Костомаров
Петр Чернышев
logoАлина Загитова
logoКамила Валиева
logoНикита Кацалапов
logoВиктория Синицина
Маргарита Дробязко
logoЕлизавета Туктамышева
logoАделина Сотникова
logoВладимир Морозов
logoМаксим Ковтун
Повилас Ванагас
Алексей Тихонов
Мария Петрова
Иван Ригини (Бариев)
ледовые шоу
logoТатьяна Навка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Шоу Медведевой пройдет в мае в Монголии. Она выступит продюсером и участницей
15517 февраля, 17:51
Фигуристы разбежались по новогодним шоу: кого выбрали Плющенко, Навка и Авербух?
1896 января, 09:58
Ледовое шоу Медведевой. Трусова, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов выступили с номерами
12115 ноября 2024, 19:28
Главные новости
Самоделкина о чемпионате мира: «Важный этап завершен, но все только начинается. Я заняла 14-е место, и для меня это огромный шаг вперед»
27 минут назад
Первенство России старшего возраста. Стрельцова, Стоцкая, Плескачева, Петрова, Сарновская, Ляшенко, Диана Мильто выступят с короткими программами
2153 минуты назад
Первенство России старшего возраста. Фефелова и Валов, Пилипенко и Михайлов, Слуцкая и Гончаров представят произвольные танцы
1вчера, 20:53
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: World Team Trophy пройдет в апреле
62сегодня, 05:50
Загитова после смены прически: «Я благодарна за обратную связь. Все комментарии будут удалены, а комментаторы заблокированы»
148сегодня, 03:12
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Итоги ЧМ-2025 в Бостоне – инсайды, судейские движения, расклады перед Олимпиадой
вчера, 20:55
Стилист Ольга Ким: «Фиолетовый цвет волос подобран Загитовой удачно. Этот образ Алине вполне подходит»
15вчера, 20:37
Первенство России старшего возраста. Фефелова и Валов лидируют после ритм-танца, Пилипенко и Михайлов – 2-е, Слуцкая и Гончаров – 3-и
10вчера, 18:31
Энберт о чемпионате мира: «Для меня главный эффект «вау» произвел Шайдоров. Очень рад за его второе место, для Миши это огромная победа»
5вчера, 16:22
Базылюк не выступит на первенстве России старшего возраста. Она отбиралась туда через первенство Москвы
129вчера, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство России старшего возраста. Доможирова и Вегера, Двинина и Потапов, Филимонова и Пыльнев покажут короткие программы
сегодня, 05:50
Андрей Анисимов объявил о завершении спортивной карьеры
330 марта, 13:07
Юрист Зайцев об апелляции Валиевой: «Швейцарский федеральный трибунал не пересматривает дело заново, а проверяет процедуру»
329 марта, 09:04
Шайдоров о третьем месте в короткой на ЧМ: «Было очень нервно. Это мой самый сложный прокат в жизни»
1027 марта, 21:15
Попова о номере Трусовой и Игнатова на «Русском вызове»: «Ребята немножко рисковали здоровьем, но это было очень красиво и трогательно»
1223 марта, 16:43
Синицина и Кацалапов показали номер под танго «Утомленное солнце» на турнире шоу-программ
1122 марта, 17:18Видео
Сотникова выступила в образе Майкла Джексона на турнире «Русский вызов»
622 марта, 17:05
Волосожар и Траньков представили номер на стихи Асадова на турнире шоу-программ
1422 марта, 16:56
Степанова и Букин показали номер под песню «Ноктюрн» на турнире шоу-программ
522 марта, 16:42Видео
Бойкова и Козловский выступили в роли фанатки и автогонщика на турнире шоу-программ
822 марта, 16:23Видео