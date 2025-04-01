«Зенит» проведет матч легенд с участием Аршавина, Кержакова, Тимощука, Данни и других звезд. Игра пройдет 25 мая – в день столетия клуба

«Зенит» проведет матч с участием легенд клуба в честь столетия.

Матч легенд при поддержке Winline пройдет на «Газпром Арене» 25 мая – в день, когда «Зенит » будет отмечать 100-летний юбилей. Участие в игре примут Доменико Кришито , Николас Ломбертс, Анатолий Тимощук, Данни , Андрей Аршавин , Александр Кержаков и другие звезды клуба из Санкт-Петербурга прошлых лет.

Отмечается, что для посещения матча не потребуется Fan ID.