«Зенит» проведет матч легенд с участием Аршавина, Кержакова, Тимощука, Данни и других звезд. Игра пройдет 25 мая – в день столетия клуба
«Зенит» проведет матч с участием легенд клуба в честь столетия.
Матч легенд при поддержке Winline пройдет на «Газпром Арене» 25 мая – в день, когда «Зенит» будет отмечать 100-летний юбилей. Участие в игре примут Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Анатолий Тимощук, Данни, Андрей Аршавин, Александр Кержаков и другие звезды клуба из Санкт-Петербурга прошлых лет.
Отмечается, что для посещения матча не потребуется Fan ID.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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