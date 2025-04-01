Загитова и Медведева выступят в шоу Тутберидзе в Москве

Алина Загитова и Евгения Медведева выступят в шоу Этери Тутберидзе в Москве.

Мероприятие состоится 10 апреля во дворце спорта «Мегаспорт».

Также на лед выйдут действующие ученики группы Тутберидзе Аделия Петросян, Софья Акатьева , Александра Бойкова и Дмитрий Козловский .

К ним присоединятся Татьяна Волосожар и Максим Траньков , Елизавета Туктамышева и другие известные фигуристы.