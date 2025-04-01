Загитова и Медведева выступят в шоу Тутберидзе в Москве
Алина Загитова и Евгения Медведева выступят в шоу Этери Тутберидзе в Москве.
Мероприятие состоится 10 апреля во дворце спорта «Мегаспорт».
Также на лед выйдут действующие ученики группы Тутберидзе Аделия Петросян, Софья Акатьева, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
К ним присоединятся Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Елизавета Туктамышева и другие известные фигуристы.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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