  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артем Дзюба: «Рецепт для Бубнова один – больше свежего воздуха и позитивное мышление. Возраст все же нужно уважать. Поэтому желаю ему только самого хорошего»
56

Артем Дзюба: «Рецепт для Бубнова один – больше свежего воздуха и позитивное мышление. Возраст все же нужно уважать. Поэтому желаю ему только самого хорошего»

Артем Дзюба дал рецепт Александру Бубнову.

Ранее нападающий «Акрона» ответил на критику Бубнова за костюм Дэдпула: «Таблетки нужно вовремя принимать. Я обрадовался, когда он появился после долгого перерыва, но лучше бы не появлялся. Несет бред».

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР, в свою очередь, сказал Константину Геничу в эфире «Коммент.Шоу»: «Пойдете на «стрелку» с Дзюбой – возьмите меня. Он заикаться до последних дней будет. Артем прописал мне таблетки, но не дал рецепт – спрошу у него».

«Бубнов говорит, что я не дал ему рецепт. Александр Викторович, рецепт для вас один – больше свежего воздуха и позитивное мышление.

Возраст все же нужно уважать (Бубнову 69 лет – Спортс’‘). Поэтому желаю Бубнову только самого хорошего», – сказал Дзюба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoЗдоровье
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Бубнов
logoАкрон
logoСборная России по футболу
logoАртем Дзюба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«В статистике будет написано: «Дзюба – рекордсмен». А уже самый дотошный будет смотреть, кому он забил и сколько. Он оставил заметный вклад в истории нашего футбола». Колосков о рекорде Артема
вчера, 08:53
Шнякин ответил Дзюбе: «С удовольствием, пупсик! Приглашай в эту комнату даже меня одного. Посмотрим, кто прослезится»
12328 марта, 15:14
Артем Дзюба: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Гурцкая закроют со мной в одной комнате – они убегут оттуда со слезами на глазах. Со своим острым языком я могу пройтись по каждому»
12628 марта, 10:10
Главные новости
Валерий Карпин: «Я в сборной, потому что есть надежда отобраться на Евро или ЧМ. Хочется закончить то, что было в Хорватии»
13 минуты назад
Николич о Венделе: «Игрок высокого уровня, хотел бы видеть такого в своей команде. Но уровень РПЛ изменился – его ругали, когда он перешел в «Зенит», а сейчас называют футбольным богом»
114 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Фулхэм», «МЮ» в гостях у «Ноттингема», в среду «Ман Сити» сыграет с «Лестером», «Ливерпуль» – с «Эвертоном», в четверг «Челси» встретится с «Тоттенхэмом»
820 минут назад
Это не шутка – ищем тимлида SEO-команды. Откликайтесь, будем выводить Спортс’’ в поисковый топ!
25 минут назадВакансия
Канчельскис о «Спартаке»: «Будут бороться за 2-4-е места. Я уже говорю не первый год – команда нестабильна. А они там начинают смеяться, что-то говорить»
27сегодня, 06:30
СКА обыграл «Динамо», перепалка Ротенберга с Кудашовым из-за бутылки, фанаты «Спартака» смягчили позицию по Fan ID, «Рубин» высмеял комментатора за поддержку «Зенита» и другие новости
12сегодня, 06:10
Тест про тезок в футболе: из каких клубов эти Коулы?
сегодня, 06:00Спецпроект
Алексей Смертин: «Никто из футболистов не бежал марафон быстрее меня. Нас вообще всего четверо, кто выбежал из 3 часов: еще Рауль, Роббен и Луис Энрике»
62сегодня, 05:25
Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал» примет «Сосьедад» в ответном матче, «Атлетико» и «Барселона» сыграют в среду
21сегодня, 04:55
Кубок Франции. 1/2 финала. «ПСЖ» против «Дюнкерка», «Канн» из 4-го дивизиона и «Реймс» сыграют в среду
сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» – «Фулхэм». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
16 минут назад
«Реал» – «Реал Сосьедад». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
330 минут назад
«Садулаев сделал из Казарцева клоуна. Взял и показал, что арбитр для него не авторитет и что он здесь главный. Это надо пресекать». Экс-арбитр Федотов о поведении игрока «Ахмата»
840 минут назад
Хавбек «Химок» Вера о тратах: «Если есть деньги – трачу. Сегодня пока нечего тратить»
1051 минуту назад
Ловчев о «Факеле»: «Если бы у игроков в контракте было написано: «При 0:5 вы все деньги за 3 месяца отдадите обратно», – тогда бы никто не развалился»
7сегодня, 07:22
Николич о «Динамо»: «В этом году они строили команду для чемпионства. Момент не нужен, забивают из полумомента. И без Тюкавина у них большой потенциал»
6сегодня, 07:10
Пятибратов о будущем после «Факела»: «У меня много энергии. Поступит хорошее предложение – готов сразу же взяться за работу. Мечтаю о борьбе за медали»
4сегодня, 06:55
Хавбек сборной Грузии Кочорашвили перейдет в «Спортинг» (Лиссабон) из «Леванте». У него 6+4 в 26 играх в сегунде
1сегодня, 06:45
Орлов про шутку о 3 точных пасах Соболева: «Это моя манера. Потому что пас ради паса... Ну вот так я веду репортаж, иронизирую. Юмор должен быть в нашем деле»
10сегодня, 05:55
Кубок Германии. 1/2 финала. «Байер» в гостях у «Арминии» из 3-го дивизиона, «Штутгарт» и «РБ Лейпциг» сыграют в среду
1сегодня, 05:45