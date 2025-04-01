Артем Дзюба: «Рецепт для Бубнова один – больше свежего воздуха и позитивное мышление. Возраст все же нужно уважать. Поэтому желаю ему только самого хорошего»

Артем Дзюба дал рецепт Александру Бубнову.

Ранее нападающий «Акрона » ответил на критику Бубнова за костюм Дэдпула: «Таблетки нужно вовремя принимать. Я обрадовался, когда он появился после долгого перерыва, но лучше бы не появлялся. Несет бред».

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР, в свою очередь, сказал Константину Геничу в эфире «Коммент.Шоу»: «Пойдете на «стрелку» с Дзюбой – возьмите меня. Он заикаться до последних дней будет. Артем прописал мне таблетки, но не дал рецепт – спрошу у него».

«Бубнов говорит, что я не дал ему рецепт. Александр Викторович, рецепт для вас один – больше свежего воздуха и позитивное мышление.

Возраст все же нужно уважать (Бубнову 69 лет – Спортс’‘). Поэтому желаю Бубнову только самого хорошего», – сказал Дзюба.