Генсек РФС о 30-м месте России в таблице коэффициентов УЕФА: «Хотим вернуться на 8-е место и будем обсуждать, чтобы нас вернули на исходный рейтинг»
На данный момент Россия занимает 30-е место в рейтинге, основанном на выступлении клубов в еврокубках. Однако летом место изменится, так как России, отстраненной от международных турниров с 2022-го, каждый год начисляют 4,333 балла – минимальный коэффициент за пять лет.
– Сообщалось, что если нас возвращают в ближайшее время, то от России в еврокубках сыграют четыре клуба: чемпион отправится во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов, второе и третье места – во 2-й раунд квалификации Лиги конференций, а победитель Кубка России сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.
– Все просто: это предположение строится на рейтинге, который начисляется за последние пять лет – так как мы не играем в турнирах, он не растет, и мы падаем в клубном рейтинге.
В том числе поэтому мы проводим товарищеские игры сборной – чтобы сильно не упасть в рейтинге ФИФА.
Мы с УЕФА точно будем обсуждать, чтобы нас вернули на исходный клубный рейтинг, который был до отстранения – насколько это будет возможно осуществить, на сегодняшний день мы не можем предположить. Но это один из вопросов, как и замороженные выплаты нашим клубам, часть из которых находятся под санкциями. Мы хотим вернуться на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА и будем поднимать этот вопрос.
Другой вопрос – какой ответ мы получим. Но поднимать эту тему, на наш взгляд, нужно, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
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