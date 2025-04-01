Убыток ЦСКА в 2024 году составил 813,7 млн рублей

ЦСКА зафиксировал убыток в 813 миллионов рублей по итогам 2024 года.

Московский клуб представил налоговый отчет за прошлый год. Выручка ЦСКА составила 7,2 миллиарда рублей (+1,17 млрд по сравнению с 2023-м). Прочие доходы – 2,35 млрд (-727,6 млн). Себестоимость продаж (расходы) – 9,78 млрд (+1,86 млрд), расходы на оплату труда – 3,57 млрд (+483,5 млн), коммерческие расходы – 1,7 миллиона (-0,7 млн), управленческие расходы – 42,6 млн (+5,8 млн), прочие расходы – 1,58 млрд (-595,6 млн). Чистый убыток армейцев составил 813,7 млн (+206,4 млн).