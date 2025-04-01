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Убыток ЦСКА в 2024 году составил 813,7 млн рублей

ЦСКА зафиксировал убыток в 813 миллионов рублей по итогам 2024 года.

Московский клуб представил налоговый отчет за прошлый год.

Выручка ЦСКА составила 7,2 миллиарда рублей (+1,17 млрд по сравнению с 2023-м). Прочие доходы – 2,35 млрд (-727,6 млн).

Себестоимость продаж (расходы) – 9,78 млрд (+1,86 млрд), расходы на оплату труда – 3,57 млрд (+483,5 млн), коммерческие расходы – 1,7 миллиона (-0,7 млн), управленческие расходы – 42,6 млн (+5,8 млн), прочие расходы – 1,58 млрд (-595,6 млн).

Чистый убыток армейцев составил 813,7 млн (+206,4 млн).

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал автора Спортса’’ Игоря Сергеева
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