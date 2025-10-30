Гладилин о тренере для «Спартака»: «Аленичев, Тихонов и Титов. Не надо искать Талалаевых и Юранов, зарубежные тренеры тоже не нужны. Надо вернуться к истокам, когда работали красно-белые»

Валерий Гладилин назвал тренеров, которые подошли бы «Спартаку».

Сообщалось, что нынешний главный тренер Деян Станкович может покинуть московский клуб.

«Назвал бы такую тройку тренеров: Аленичев , Тихонов и Титов. Они уже работают и работали. И они знают «Спартак»! Не надо искать Талалаевых, Юранов и еще кого-то, кто себя еще не до конца проявил.

«Зенит » остановился на Семаке – есть результат. У нас есть давно созревшие специалисты: я их назвал выше. Берите эту тройку и все! Не надо голову ломать. Они все знают, все уже имеют опыт, они в тренерском расцвете сил!

Зарубежные тренеры нам тоже не нужны. Надо вернуться к тем истокам, когда «Спартак» добивался побед. Когда работали именно красно-белые в команде! Романцев, Ярцев… Если хотят сделать результат, то я уже назвал тройку, пусть пользуются», – заявил экс-полузащитник красно-белых.