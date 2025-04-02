Марченко набрал 3+1 в матче с «Нэшвиллом», став 1-й звездой. У форварда «Коламбуса» 70 очков в 70 играх
Кирилл Марченко набрал 4 (3+1) очка в матче с «Нэшвиллом» (8:4), став 1-й звездой.
Форвард «Коламбуса» продлил результативную серию (6+2) до 4 игр. Всего в 70 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 70 (31+39) баллов.
Сегодня за 16:00 (3:27 – в большинстве) у россиянина 6 бросков в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 3».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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