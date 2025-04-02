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  • «Мадрид» вышел в финал Кубка Испании, сыграв 4:4 с «Сосьедадом» в ответном матче! Рюдигер сравнял счет во втором экстра-тайме
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«Мадрид» вышел в финал Кубка Испании, сыграв 4:4 с «Сосьедадом» в ответном матче! Рюдигер сравнял счет во втором экстра-тайме

«Мадрид» прошел «Реал Сосьедад» в 1/2 финала Кубка Испании.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию ответного матча, закончившегося со счетом 4:4.

Андер Барренечеа открыл счет на 16-й минуте. Эндрик сравнял счет на 30-й. 

Давид Алаба срезал мяч в свои ворота на 72-й. Микель Ойарсабаль забил на 80-й: мяч влетел в сетку рикошетом от Алабы. Через две минуты забил Джуд Беллингем. На 86-й счет сравнял Орельен Тчуамени. На 93-й Ойарсабаль сделал дубль и перевел игру в экстра-таймы.

На 115-й минуте Антонио Рюдигер забил четвертый гол «Реала».

Кубок. Полуфинал
1 апреля 19:30, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Завершен
4 - 4
-xG-
Реал Сосьедад
Матч окончен
  Рюдигер
115’
106’
Оласагасти
Родриго   Гюлер
105’
105’
Ойарсабаль   Оускарссон
Асенсио   Браим Диас
105’
2 доптайм
Перерыв
105’
Кубо   Марьескуррена
90’
Марин   Оласагасти
1 доптайм
Перерыв
90’
+3’
  Ойарсабаль
Камавинга
90’
+2’
Алаба   Рюдигер
90’
Камавинга   Фран Гарсия
90’
87’
Ойарсабаль
  Тчуамени
86’
  Беллингем
82’
80’
  Ойарсабаль
79’
Арамбуру   Траоре
Васкес   Модрич
79’
74’
Арамбуру
72’
  Алаба
68’
Барренечеа   Серхио Гомес
Эндрик   Мбаппе
66’
2тайм
Перерыв
  Эндрик
30’
27’
Агерд   Элустондо
16’
  Барренечеа
Реал Мадрид
Лунин, Алаба, Асенсио, Камавинга, Васкес, Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Беллингем, Родриго, Эндрик, Ф. Гонсалес, Местре, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Модрич, Гюлер, Браим Диас, Мбаппе
Запасные: Ф. Гонсалес, Алаба, Асенсио, Родриго, Местре, Васкес, Вальехо, Камавинга, Эндрик
1тайм
Реал Сосьедад:
Ремиро, Муньос, Агерд, Субельдия, Арамбуру, Субименди, Марин, Барренечеа, Сучич, Кубо, Ойарсабаль, Марреро, Элустондо, Хави Лопес, Траоре, Мартин, Оласагасти, Серхио Гомес, Туррьентес, Оускарссон, Марьескуррена, Daniel Díaz Gándara
Запасные: Ф. Гонсалес, Алаба, Асенсио, Родриго, Местре, Васкес, Вальехо, Камавинга, Эндрик
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Первый матч: 1:0

Статистика Кубка Испании

Календарь Кубка Испании

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoРеал Сосьедад
logoРеал Мадрид
logoКубок Испании
онлайны
logoАндер Барренечеа
logoЭндрик
logoДавид Алаба
logoМикель Ойарсабаль
logoДжуд Беллингем
logoОрельен Тчуамени
logoЛа Лига
logoАнтонио Рюдигер
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