Матч окончен
«Мадрид» вышел в финал Кубка Испании, сыграв 4:4 с «Сосьедадом» в ответном матче! Рюдигер сравнял счет во втором экстра-тайме
«Мадрид» прошел «Реал Сосьедад» в 1/2 финала Кубка Испании.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию ответного матча, закончившегося со счетом 4:4.
Андер Барренечеа открыл счет на 16-й минуте. Эндрик сравнял счет на 30-й.
Давид Алаба срезал мяч в свои ворота на 72-й. Микель Ойарсабаль забил на 80-й: мяч влетел в сетку рикошетом от Алабы. Через две минуты забил Джуд Беллингем. На 86-й счет сравнял Орельен Тчуамени. На 93-й Ойарсабаль сделал дубль и перевел игру в экстра-таймы.
На 115-й минуте Антонио Рюдигер забил четвертый гол «Реала».
Кубок. Полуфинал
1 апреля 19:30, Сантьяго Бернабеу
Завершен
4 - 4
-xG-
Первый матч: 1:0
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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