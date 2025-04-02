«Мадрид» вышел в финал Кубка Испании, сыграв 4:4 с «Сосьедадом» в ответном матче! Рюдигер сравнял счет во втором экстра-тайме

«Мадрид» прошел «Реал Сосьедад» в 1/2 финала Кубка Испании.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию ответного матча, закончившегося со счетом 4:4.

Андер Барренечеа открыл счет на 16-й минуте. Эндрик сравнял счет на 30-й.

Давид Алаба срезал мяч в свои ворота на 72-й. Микель Ойарсабаль забил на 80-й: мяч влетел в сетку рикошетом от Алабы. Через две минуты забил Джуд Беллингем. На 86-й счет сравнял Орельен Тчуамени. На 93-й Ойарсабаль сделал дубль и перевел игру в экстра-таймы.

На 115-й минуте Антонио Рюдигер забил четвертый гол «Реала».

Кубок. Полуфинал 1 апреля 19:30, Сантьяго Бернабеу Реал Мадрид Завершен 4 - 4 - xG - Реал Сосьедад Матч окончен Рюдигер

115’ 106’ Оласагасти Родриго Гюлер 105’ 105’ Ойарсабаль Оускарссон Асенсио Браим Диас 105’ 2 доп тайм Перерыв 105’ Кубо Марьескуррена 90’ Марин Оласагасти 1 доп тайм Перерыв 90’ +3’ Ойарсабаль

Камавинга 90’ +2’ Алаба Рюдигер 90’ Камавинга Фран Гарсия 90’ 87’ Ойарсабаль Тчуамени

86’ Беллингем

82’ 80’ Ойарсабаль

79’ Арамбуру Траоре Васкес Модрич 79’ 74’ Арамбуру 72’ Алаба

68’ Барренечеа Серхио Гомес Эндрик Мбаппе 66’ 2 тайм Перерыв Эндрик

30’ 27’ Агерд Элустондо 16’ Барренечеа

Реал Мадрид Лунин, Алаба, Асенсио, Камавинга, Васкес, Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Беллингем, Родриго, Эндрик, Ф. Гонсалес, Местре, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Модрич, Гюлер, Браим Диас, Мбаппе Запасные: Ф. Гонсалес, Алаба, Асенсио, Родриго, Местре, Васкес, Вальехо, Камавинга, Эндрик 1 тайм Реал Сосьедад: Ремиро, Муньос, Агерд, Субельдия, Арамбуру, Субименди, Марин, Барренечеа, Сучич, Кубо, Ойарсабаль, Марреро, Элустондо, Хави Лопес, Траоре, Мартин, Оласагасти, Серхио Гомес, Туррьентес, Оускарссон, Марьескуррена, Daniel Díaz Gándara Запасные: Ф. Гонсалес, Алаба, Асенсио, Родриго, Местре, Васкес, Вальехо, Камавинга, Эндрик

Первый матч: 1:0

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