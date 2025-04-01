Трусова, Щербакова и Косторная в ноябре вместе выступят в шоу «Сказки Плющенко» в Новосибирске и Омске

Трусова, Щербакова и Косторная в ноябре вместе выступят в шоу Плющенко.

Об этом сообщается в соцсетях академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко .

«Дорогие наши зрители, на связи официальная команда Plushenko Show. В связи с тем, что 11 апреля в Омске будут проходить тренировочные матчи КХЛ, мы вынуждены перенести наше шоу «Сказки Плющенко» на новую дату – 30 ноября!

И также дополнительно к Омску мы объявляем новый город, в котором покажем наше шоу – Новосибирск, 29 ноября!

В главных ролях – Анна Щербакова , Александра Трусова , Алена Косторная и другие чемпионы», – говорится в анонсе шоу.