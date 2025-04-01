79

Трусова, Щербакова и Косторная в ноябре вместе выступят в шоу «Сказки Плющенко» в Новосибирске и Омске

Трусова, Щербакова и Косторная в ноябре вместе выступят в шоу Плющенко.

Об этом сообщается в соцсетях академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Дорогие наши зрители, на связи официальная команда Plushenko Show. В связи с тем, что 11 апреля в Омске будут проходить тренировочные матчи КХЛ, мы вынуждены перенести наше шоу «Сказки Плющенко» на новую дату – 30 ноября!

И также дополнительно к Омску мы объявляем новый город, в котором покажем наше шоу – Новосибирск, 29 ноября!

В главных ролях – Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная и другие чемпионы», – говорится в анонсе шоу. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница академии Плющенко
logoАлена Косторная
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoАнна Щербакова
ледовые шоу
женское катание
logoсборная России
logoЕвгений Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Мама Костылевой: «Лена начала учить четверной риттбергер. Произвольная программа поставлена, для короткой уже есть музыка для дорожки шагов»
641 минуту назад
Дарья Садкова: «Об Олимпиаде мечтает каждый. И каждый будет выгрызать себе место, если будет возможность попасть на нее»
353 минуты назад
Дарья Садкова: «Считаю, что сезон у меня был хорошим. Но прыжковый турнир и финал Гран-при не получились, ими я недовольна»
259 минут назад
Садкова о Кубке Первого канала: «У меня не было никаких душевных ранений и обид от жеребьевки. У каждого капитана своя тактика, какой смысл обижаться?»
8сегодня, 08:46
Распределение квот по странам на Олимпийские игры-2026: США взяли 11 из 12 квот на ЧМ, в парах максимальную квоту не завоевал никто
12сегодня, 08:06
Самоделкина о чемпионате мира: «Важный этап завершен, но все только начинается. Я заняла 14-е место, и для меня это огромный шаг вперед»
22сегодня, 06:44
Валиева, Загитова, Гордеева, Ягудин и Костомаров выступят в юбилейном шоу Татьяны Навки
38сегодня, 06:36
Первенство России старшего возраста. Стрельцова, Стоцкая, Плескачева, Петрова, Сарновская, Ляшенко, Диана Мильто выступят с короткими программами
24сегодня, 05:58
Первенство России старшего возраста. Фефелова и Валов, Пилипенко и Михайлов, Слуцкая и Гончаров представят произвольные танцы
2вчера, 20:53
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: World Team Trophy пройдет в апреле
62сегодня, 05:50
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство России старшего возраста. Доможирова и Вегера, Двинина и Потапов, Филимонова и Пыльнев покажут короткие программы
1сегодня, 05:50
Андрей Анисимов объявил о завершении спортивной карьеры
330 марта, 13:07
Юрист Зайцев об апелляции Валиевой: «Швейцарский федеральный трибунал не пересматривает дело заново, а проверяет процедуру»
329 марта, 09:04
Шайдоров о третьем месте в короткой на ЧМ: «Было очень нервно. Это мой самый сложный прокат в жизни»
1027 марта, 21:15
Попова о номере Трусовой и Игнатова на «Русском вызове»: «Ребята немножко рисковали здоровьем, но это было очень красиво и трогательно»
1223 марта, 16:43
Синицина и Кацалапов показали номер под танго «Утомленное солнце» на турнире шоу-программ
1122 марта, 17:18Видео
Сотникова выступила в образе Майкла Джексона на турнире «Русский вызов»
622 марта, 17:05
Волосожар и Траньков представили номер на стихи Асадова на турнире шоу-программ
1422 марта, 16:56
Степанова и Букин показали номер под песню «Ноктюрн» на турнире шоу-программ
522 марта, 16:42Видео
Бойкова и Козловский выступили в роли фанатки и автогонщика на турнире шоу-программ
822 марта, 16:23Видео