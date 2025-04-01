Трусова, Щербакова и Косторная в ноябре вместе выступят в шоу «Сказки Плющенко» в Новосибирске и Омске
Трусова, Щербакова и Косторная в ноябре вместе выступят в шоу Плющенко.
Об этом сообщается в соцсетях академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«Дорогие наши зрители, на связи официальная команда Plushenko Show. В связи с тем, что 11 апреля в Омске будут проходить тренировочные матчи КХЛ, мы вынуждены перенести наше шоу «Сказки Плющенко» на новую дату – 30 ноября!
И также дополнительно к Омску мы объявляем новый город, в котором покажем наше шоу – Новосибирск, 29 ноября!
В главных ролях – Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная и другие чемпионы», – говорится в анонсе шоу.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница академии Плющенко
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