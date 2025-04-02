Овечкин забил 891-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 3 шайбы

Александр Овечкин забросил 891-ю шайбу в НХЛ.

39-летний капитан «Вашингтона » реализовал большинство в матче против «Бостона» (2:2, идет 3-й период).

Овечкин занимает второе место по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (891 в 1484 играх), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487 матчах).

В 58 матчах текущего сезона на счету Овечкина 64 (38+26) очка.