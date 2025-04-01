Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Фулхэм», «МЮ» в гостях у «Ноттингема», в среду «Ман Сити» сыграет с «Лестером», «Ливерпуль» – с «Эвертоном», в четверг «Челси» встретится с «Тоттенхэмом»
В АПЛ пройдут матчи 30-го тура.
Во вторник «Арсенал» примет «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед» проведет гостевой матч против «Ноттингем Форест».
В среду «Манчестер Сити» будет противостоять «Лестеру», «Ливерпуль» встретится с «Эвертоном» в дерби.
В четверг тур завершится матчем «Челси» – «Тоттенхэм».
Чемпионат Англии
30-й тур
1 апреля 18:45, Эмирейтс
1 апреля 18:45, Молинью
Не начался
-xG-
1 апреля 19:00, Сити Граунд
Не начался
-xG-
2 апреля 18:45, Этихад
Не начался
-xG-
2 апреля 18:45, Сент-Мэри
Не начался
-xG-
2 апреля 18:45, Сент-Джеймс Парк
2 апреля 18:45, Фолмер AMEX Стэдиум
Не начался
-xG-
2 апреля 18:45, Дин Корт
2 апреля 19:00, Энфилд
3 апреля 19:00, Стэмфорд Бридж
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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