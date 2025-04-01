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  • Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Фулхэм», «МЮ» в гостях у «Ноттингема», в среду «Ман Сити» сыграет с «Лестером», «Ливерпуль» – с «Эвертоном», в четверг «Челси» встретится с «Тоттенхэмом»
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Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Фулхэм», «МЮ» в гостях у «Ноттингема», в среду «Ман Сити» сыграет с «Лестером», «Ливерпуль» – с «Эвертоном», в четверг «Челси» встретится с «Тоттенхэмом»

В АПЛ пройдут матчи 30-го тура.

Во вторник «Арсенал» примет «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед» проведет гостевой матч против «Ноттингем Форест». 

В среду «Манчестер Сити» будет противостоять «Лестеру», «Ливерпуль» встретится с «Эвертоном» в дерби. 

В четверг тур завершится матчем «Челси» – «Тоттенхэм».  

Чемпионат Англии

30-й тур

Премьер-лига. 30 тур
1 апреля 18:45, Эмирейтс
Арсенал
Не начался
-xG-
Фулхэм
Премьер-лига. 30 тур
1 апреля 18:45, Молинью
Вулверхэмптон
Не начался
-xG-
Вест Хэм
Премьер-лига. 30 тур
1 апреля 19:00, Сити Граунд
Ноттингем Форест
Не начался
-xG-
Манчестер Юнайтед
Премьер-лига. 30 тур
2 апреля 18:45, Этихад
Манчестер Сити
Не начался
-xG-
Лестер
Премьер-лига. 30 тур
2 апреля 18:45, Сент-Мэри
Саутгемптон
Не начался
-xG-
Кристал Пэлас
Премьер-лига. 30 тур
2 апреля 18:45, Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл
Не начался
-xG-
Брентфорд
Премьер-лига. 30 тур
2 апреля 18:45, Фолмер AMEX Стэдиум
Брайтон
Не начался
-xG-
Астон Вилла
Премьер-лига. 30 тур
2 апреля 18:45, Дин Корт
Борнмут
Не начался
-xG-
Ипсвич
Премьер-лига. 30 тур
2 апреля 19:00, Энфилд
Ливерпуль
Не начался
-xG-
Эвертон
Премьер-лига. 30 тур
3 апреля 19:00, Стэмфорд Бридж
Челси
Не начался
-xG-
Тоттенхэм

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoКристал Пэлас
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
результаты
logoНоттингем Форест
logoФулхэм
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
logoБрайтон
logoАстон Вилла
logoЭвертон
logoБорнмут
logoЧелси
logoВулверхэмптон
logoНьюкасл
logoВест Хэм
logoТоттенхэм
logoСаутгемптон
logoИпсвич
logoБрентфорд
logoЛестер
logoАрсенал
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