Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Фулхэм», «МЮ» в гостях у «Ноттингема», в среду «Ман Сити» сыграет с «Лестером», «Ливерпуль» – с «Эвертоном», в четверг «Челси» встретится с «Тоттенхэмом»