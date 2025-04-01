Телохранителю Месси запретили выходить на поле в США: «Проблема не во мне. В Европе за семь лет 6 человек выбежали на поле, а здесь – 16 за 20 месяцев моей работы»

Телохранителю Лионеля Месси запретили выходить на поле во время матчей в США.

Яссин Чеуко, охраняющий форварда «Интер Майами » и сборной Аргентины , – экс-солдат армии США, «морской котик» с боевым опытом в Ираке и Афганистане, мастер боевых искусств, занимается боксом и тхэквондо, участвовал в нескольких боях ММА.

Ранее он неоднократно выбегал на поле, перехватывал или оттаскивал болельщиков, которые хотели обняться с Месси, взять у него автограф.

«Мне больше не разрешают выходить на поле [в США].

Я работал семь лет в Европе – во время матчей в Лиге 1 и Лиге чемпионов, – и только шесть человек вышли на поле.

Я приехал в США, и за 20 месяцев, что я нахожусь здесь, на поле вышли 16 человек – с этим здесь есть огромная проблема. Проблема не во мне, позвольте мне помогать Лео.

Мне нравятся МЛС и КОНКАКАФ , но мы должны работать вместе. Мне нравится помогать. Я не лучше всех, но у меня есть опыт, полученный в Европе. Что ж, ладно, я понимаю это решение», – завил Чеуко в интервью для House of Highlights.

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