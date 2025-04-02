70

«Реал» сыграет с «Барселоной» или «Атлетико» в финале Кубка Испании 26 апреля

«Реал» стал первым финалистом Кубка Испании.

Команда Карло Анчелотти одолела «Сосьедад» (1:0) в первой игре, а во второй сыграла с ним вничью (4:4).

Мадридцы примут участие в решающем матче 26 апреля. Соперником станет либо «Барселона», либо «Атлетико». Первая игра этих команд завершилась со счетом 4:4, вторая пройдет в среду.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoРеал Мадрид
logoКубок Испании
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoРеал Сосьедад
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мадрид» вышел в финал Кубка Испании, сыграв 4:4 с «Сосьедадом» в ответном матче! Рюдигер сравнял счет во втором экстра-тайме
540вчера, 22:08
«Реал» должен был бить пенальти после удара вратаря «Сосьедада» Беллингему ладонью по лицу, считает Итурральде: «Это безрассудство. Движение рукой есть»
63вчера, 22:07Фото
«Реал» пропустил 4+ гола от «Сосьедада» на «Бернабеу» трижды в XXI веке. Чаще – только от «Барселоны»
22вчера, 21:44
Главные новости
Анчелотти о 4:4 с «Сосьедадом» и выходе в финал Кубка: «Реал» никогда не сдается дома – на «Бернабеу» может случиться все, что угодно. Были ошибки, но мы справились»
28вчера, 22:57
Оласагасти из «Сосьедада» получил желтую за подкат против Винисиуса. Вингер «Реала» кричал и размахивал руками, возмущаясь решением судьи не удалять игрока
57вчера, 22:32Фото
«Реал» в 41-й раз вышел в финал Кубка Испании и обогнал «Атлетик». У «Барселоны» 42 финала
51вчера, 22:16
Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал» прошел «Сосьедад», сыграв 4:4 в ответном матче, «Атлетико» и «Барселона» встретятся в среду
630вчера, 22:08
«Мадрид» вышел в финал Кубка Испании, сыграв 4:4 с «Сосьедадом» в ответном матче! Рюдигер сравнял счет во втором экстра-тайме
540вчера, 22:08
«Реал» должен был бить пенальти после удара вратаря «Сосьедада» Беллингему ладонью по лицу, считает Итурральде: «Это безрассудство. Движение рукой есть»
63вчера, 22:07Фото
«Реал» пропустил 4+ гола от «Сосьедада» на «Бернабеу» трижды в XXI веке. Чаще – только от «Барселоны»
22вчера, 21:44
Аморим о 0:1: «МЮ» контролировал игру и должен был побеждать, но «Ноттингем» может забивать голы из ничего. Нам нужно действовать лучше в последней трети поля»
17вчера, 21:39
Лунин дважды пропустил между ног от «Сосьедада» и результативно ошибся на выходе
44вчера, 21:34
«Реал» пропустил 59 голов в 50 матчах сезона. Лишь у «Вальядолида» и «Жироны» больше среди команд Ла Лиги
31вчера, 21:26
Ко всем новостям
Последние новости
Ткаченко о том, что Карпина «прогнули» с вызовом Дзюбы: «Как это? Решение могло быть не только его – но если бы Карпин сказал «нет», Артема бы в сборной не было»
1вчера, 22:19
Алонсо о вылете из Кубка Германии: «Я должен поздравить «Арминию», они играли лучше и заслужили выход в финал. У «Байера» ничего не получалось»
3вчера, 22:07
Тренер «Арминии» Книат о 2:1 с «Байером»: «Сегодня в Билефельде никто не будет спать. Горжусь командой, мы заслуженно победили»
1вчера, 22:06
Артета о 2:1 с «Фулхэмом»: «Здорово, что «Арсенал» сыграл так после паузы на матчи сборных»
1вчера, 21:58
Энрике о 4:2 с «Дюнкерком»: «Странный матч, они дважды перешли центр поля и забили два гола. «ПСЖ» готов ко всем сценариям, у нас молодая, но зрелая команда»
4вчера, 21:55
Тчуамени забил 10 000-й гол «Реала» в истории – «Сосьедаду» в Кубке Испании
6вчера, 21:42
«Арминия» – первая команда не из 1-го или 2-го дивизиона Германии, выбившая четыре клуба Бундеслиги в Кубке. Клуб впервые в истории вышел в финал турнира
2вчера, 21:17
Сафонов пропустил 10 голов в 14 матчах за «ПСЖ». Вратарь 6 раз сыграл на ноль
3вчера, 21:12
«ПСЖ» не проигрывает в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции в этом сезоне – 28 побед, 5 ничьих
2вчера, 21:07
Кубок Франции. 1/2 финала. «ПСЖ» обыграл «Дюнкерк», «Канн» из 4-го дивизиона и «Реймс» сыграют в среду
9вчера, 21:05