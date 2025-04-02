«Реал» сыграет с «Барселоной» или «Атлетико» в финале Кубка Испании 26 апреля
«Реал» стал первым финалистом Кубка Испании.
Команда Карло Анчелотти одолела «Сосьедад» (1:0) в первой игре, а во второй сыграла с ним вничью (4:4).
Мадридцы примут участие в решающем матче 26 апреля. Соперником станет либо «Барселона», либо «Атлетико». Первая игра этих команд завершилась со счетом 4:4, вторая пройдет в среду.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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