«Реал» сыграет с «Барселоной» или «Атлетико» в финале Кубка Испании 26 апреля

«Реал» стал первым финалистом Кубка Испании.

Команда Карло Анчелотти одолела «Сосьедад » (1:0) в первой игре, а во второй сыграла с ним вничью (4:4).

Мадридцы примут участие в решающем матче 26 апреля. Соперником станет либо «Барселона », либо «Атлетико ». Первая игра этих команд завершилась со счетом 4:4, вторая пройдет в среду.