Лунин дважды пропустил между ног от «Сосьедада» и результативно ошибся на выходе

Андрей Лунин пропустил два гола между ног в одном матче.

«Реал » встречается с «Сосьедадом » в полуфинале Кубка Испании. Основное время завершилось со счетом 3:4.

На 16-й минуте мяч прошел между ног украинского вратаря после удара Андера Барренечеа , а на 72-й – после рикошета от защитника Давида Алабы , забившего в свои ворота.

На 80-й Микель Ойарсабаль забил рикошетом от Алабы.

Также на 3-й добавленной ко второму тайму минуте Лунин не дотянулся до мяча при выходе из ворот после навеса с угла поля и пропустил от Ойарсабаля.