Лунин дважды пропустил между ног от «Сосьедада» и результативно ошибся на выходе
Андрей Лунин пропустил два гола между ног в одном матче.
«Реал» встречается с «Сосьедадом» в полуфинале Кубка Испании. Основное время завершилось со счетом 3:4.
На 16-й минуте мяч прошел между ног украинского вратаря после удара Андера Барренечеа, а на 72-й – после рикошета от защитника Давида Алабы, забившего в свои ворота.
На 80-й Микель Ойарсабаль забил рикошетом от Алабы.
Также на 3-й добавленной ко второму тайму минуте Лунин не дотянулся до мяча при выходе из ворот после навеса с угла поля и пропустил от Ойарсабаля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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