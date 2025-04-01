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«Ред Булл» представил белую ливрею для Гран-при Японии в честь «Хонды»

«Ред Булл» подготовил специальную расцветку болида для этапа «Формулы-1» в Сузуке.

Гран-при Японии станет последним домашним для «Хонды» с «Ред Булл». С сезона-2026 производитель будет сотрудничать с «Астон Мартин».

Белый цвет отсылает к первой машине «Хонды», с которой 60 лет назад была одержана победа в гонке «Ф-1» – RA272.

Кроме того, в предстоящие выходные в составе команды из Милтон-Кейнса дебютирует японец Юки Цунода.

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Фото: сайт команды «Ред Булл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
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