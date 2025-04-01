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Сафонов лишь второй раз пропустил 2 гола в матче «ПСЖ» – от «Дюнкерка» из 2-й лиги после двух ударов в створ

Матвей Сафонов пропустил два гола от команды из второй лиги Франции.

Россиянин принимает участие в матче «ПСЖ» с «Дюнкерком» в Кубке Франции.

На 7-й минуте вратарь пропустил от Венсана Сассо, на 27-й – после удара Муханнада Аль-Саада. Оба попадания «Дюнкерка» в створ стали результативными.

Ранее Сафонов пропускал дважды за один матч в составе парижан только от «Монако» 18 декабря. Тогда «ПСЖ» победил со счетом 4:2.

Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМатвей Сафонов
logoД2 Франция
logoПСЖ
logoДюнкерк
logoВенсан Сассо
logoКубок Франции
Муханнад Аль-Саад
logoлига 1 Франция
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