Сафонов лишь второй раз пропустил 2 гола в матче «ПСЖ» – от «Дюнкерка» из 2-й лиги после двух ударов в створ

Матвей Сафонов пропустил два гола от команды из второй лиги Франции.

Россиянин принимает участие в матче «ПСЖ» с «Дюнкерком » в Кубке Франции.

На 7-й минуте вратарь пропустил от Венсана Сассо , на 27-й – после удара Муханнада Аль-Саада. Оба попадания «Дюнкерка» в створ стали результативными.

Ранее Сафонов пропускал дважды за один матч в составе парижан только от «Монако» 18 декабря. Тогда «ПСЖ » победил со счетом 4:2.

Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь .