Загитова о негативных комментариях: «Каждый из нас может быть источником света, даже когда вокруг тьма. Очень печально наблюдать, что люди живут в своих рамках»

Алина Загитова ответила на критику из-за нового имиджа.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию покрасила волосы в фиолетовый цвет, а также выстригла челку.

«Каждый из нас может быть источником света, даже когда вокруг тьма.

Очень печально наблюдать, что люди живут в своих рамках. Только когда вы выйдете за них, тогда будет рост, и ты будешь совершенствоваться.

Я благодарна за обратную связь, и всегда стремлюсь стать лучше. Каждый имеет право на свое мнение, но я продолжаю работать над собой и надеюсь радовать своих поклонников новыми успехами.

Все комментарии будут удалены, а комментаторы заблокированы.

Поделитесь этим постом, и напомните людям, что доброта всегда побеждает», – написала Загитова.

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