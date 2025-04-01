  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Загитова о негативных комментариях: «Каждый из нас может быть источником света, даже когда вокруг тьма. Очень печально наблюдать, что люди живут в своих рамках»
10

Загитова о негативных комментариях: «Каждый из нас может быть источником света, даже когда вокруг тьма. Очень печально наблюдать, что люди живут в своих рамках»

Алина Загитова ответила на критику из-за нового имиджа.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию покрасила волосы в фиолетовый цвет, а также выстригла челку.

«Каждый из нас может быть источником света, даже когда вокруг тьма.

Очень печально наблюдать, что люди живут в своих рамках. Только когда вы выйдете за них, тогда будет рост, и ты будешь совершенствоваться.

Я благодарна за обратную связь, и всегда стремлюсь стать лучше. Каждый имеет право на свое мнение, но я продолжаю работать над собой и надеюсь радовать своих поклонников новыми успехами.

Все комментарии будут удалены, а комментаторы заблокированы.

Поделитесь этим постом, и напомните людям, что доброта всегда побеждает», – написала Загитова.

😍 Выиграйте толстовку из коллекции Туктамышевой и открытку с ее автографом!

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
женское катание
logoАлина Загитова
logoсборная России
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о рекламных заработках фигуристок: «Трусова попадает в аудиторию, а условная Загитова попадает меньше. Спрос рождает предложение»
8024 января, 12:23
Рудковская об исследовании про рекламные доходы фигуристок: «Цифры завышены минимум в два раза. Таких сумм просто не существует»
3624 января, 11:42
Режиссер шоу Загитовой: «Хейтеры и желтые журналюги, как Sports.ru. Кто-то же этих людей родил, воспитал. Лучше дворником работать»
19824 сентября 2024, 14:59
Загитова о негативных комментариях: «Постепенно прошла несколько этапов принятия. Нет времени расстраиваться»
7417 августа 2024, 20:22
«Администрация всегда права. Если мы посчитали ваше сообщение за оскорбление, значит это так». Загитова снова сделала свое сообщество в VK открытым
13326 июня 2024, 15:24
Главные новости
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Итоги ЧМ-2025 в Бостоне – инсайды, судейские движения, расклады перед Олимпиадой
сегодня, 20:55
Первенство России старшего возраста. Фефелова и Валов, Пилипенко и Михайлов, Слуцкая и Гончаров представят произвольные танцы
сегодня, 20:53
Стилист Ольга Ким: «Фиолетовый цвет волос подобран Загитовой удачно. Этот образ Алине вполне подходит»
8сегодня, 20:37
Первенство России старшего возраста. Фефелова и Валов лидируют после ритм-танца, Пилипенко и Михайлов – 2-е, Слуцкая и Гончаров – 3-и
9сегодня, 18:31
Первенство России старшего возраста. Стрельцова, Стоцкая, Плескачева, Петрова, Сарновская, Ляшенко, Диана Мильто выступят с короткими программами
15сегодня, 17:48
Энберт о чемпионате мира: «Для меня главный эффект «вау» произвел Шайдоров. Очень рад за его второе место, для Миши это огромная победа»
5сегодня, 16:22
Базылюк не выступит на первенстве России старшего возраста. Она отбиралась туда через первенство Москвы
103сегодня, 15:52
Алина Загитова покрасила волосы в фиолетовый цвет
194сегодня, 14:12Видео
Синицина о паре с Кацалаповым: «Сегодня 11 лет, как мы катаемся вместе. Спасибо тебе, лучший партнер на льду и в жизни»
15сегодня, 13:57
Авербух о победах США на ЧМ: «Триумф нельзя назвать абсолютно полноценным, потому что не было россиян. Наши могли бы навязать борьбу за пьедестал во всех видах»
59сегодня, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство России старшего возраста. Доможирова и Вегера, Двинина и Потапов, Филимонова и Пыльнев покажут короткие программы
сегодня, 18:02
Андрей Анисимов объявил о завершении спортивной карьеры
3вчера, 13:07
Юрист Зайцев об апелляции Валиевой: «Швейцарский федеральный трибунал не пересматривает дело заново, а проверяет процедуру»
329 марта, 09:04
Шайдоров о третьем месте в короткой на ЧМ: «Было очень нервно. Это мой самый сложный прокат в жизни»
1027 марта, 21:15
Попова о номере Трусовой и Игнатова на «Русском вызове»: «Ребята немножко рисковали здоровьем, но это было очень красиво и трогательно»
1223 марта, 16:43
Синицина и Кацалапов показали номер под танго «Утомленное солнце» на турнире шоу-программ
1122 марта, 17:18Видео
Сотникова выступила в образе Майкла Джексона на турнире «Русский вызов»
622 марта, 17:05
Волосожар и Траньков представили номер на стихи Асадова на турнире шоу-программ
1422 марта, 16:56
Степанова и Букин показали номер под песню «Ноктюрн» на турнире шоу-программ
522 марта, 16:42Видео
Бойкова и Козловский выступили в роли фанатки и автогонщика на турнире шоу-программ
822 марта, 16:23Видео