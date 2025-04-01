НБА. «Мемфис» примет «Голден Стэйт», «Денвер» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

«Мемфис » примет на своей площадке «Голден Стэйт », «Денвер » встретится с «Миннесотой». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.