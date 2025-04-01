19

НБА. «Мемфис» примет «Голден Стэйт», «Денвер» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

«Мемфис» примет на своей площадке «Голден Стэйт», «Денвер» встретится с «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoНБА
результаты
logoСан-Антонио
logoФиладельфия
logoЧикаго
logoПортленд
logoАтланта
logoНью-Йорк
logoДенвер
logoГолден Стэйт
logoМилуоки
logoМемфис
logoФиникс
logoТоронто
logoМиннесота
logoОрландо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Мемфис» уступил «Бостону», «Лейкерс» вырвали победу у «Хьюстона» и другие матчи
147сегодня, 06:19
НБА. «Кливленд» победил «Клипперс», 33 очка Грина помогли «Хьюстону» взять верх над «Финиксом» и другие матчи
78вчера, 06:30
НБА. «Лейкерс» победили «Мемфис» в гостях, «Даллас» вырвал победу у «Чикаго» и другие матчи
13730 марта, 06:30
НБА. 38 очков Митчелла не спасли «Кливленд» в матче с «Детройтом», «Миннесота» была сильнее «Финикса» и другие матчи
7229 марта, 06:30
Главные новости
Лука Дончич реализовал 64 трехочковых за один месяц. Это рекорд «Лейкерс»
15 минут назад
Кевин Дюрэнт: «Мы находимся на пике баскетбола»
439 минут назад
Единая лига ВТБ. «Автодор» выиграл у «Пари НН» в волжском дерби
4сегодня, 17:59
Леброн Джеймс: «Надеюсь, что смогу вдохновить следующее поколение великих спортсменов»
5сегодня, 17:55
Джарен Джексон о ситуации в «Мемфисе»: «Всегда может быть хуже. Можно остаться без дома»
3сегодня, 17:21
Джа Морэнт недоволен самыми низкими в карьере показателями по владению мяча
7сегодня, 17:13
Кевин Дюрэнт готов остаться в «Финиксе» (The Ringer)
14сегодня, 16:46
Айзейя Стюарт дисквалифицирован на два матча, Донте Дивинченцо, Рон Холланд, Наз Рид и Маркус Сассер – на один
4сегодня, 16:19
Стивен Эй Смит: «Зайон Уильямсон – талант звездного уровня, но он почти никогда не бывает доступен»
2сегодня, 16:07
Пау Газоль – главный кандидат на пост генерального директора европейской лиги НБА
сегодня, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Фенербахче», «Панатинаикос» и «Црвена Звезда» получили штрафы за поведение болельщиков
сегодня, 17:35
«Виртус» отдал Андрейса Гражулиса в «Ховентуд» в аренду до конца сезона
сегодня, 13:34
Анонимный генеральный менеджер: «Джа Морэнт входит в топ-25? Да. Может ли он выиграть несколько серий плей-офф в роли лучшего игрока команды? Нет»
сегодня, 12:50
Ченнинг Фрай о «Милуоки»: «Когда они проигрывают, все такие: «Ну ладно…»
4сегодня, 12:00
Новичок «Юты» Айзейя Коллиер превзошел Джона Стоктона по количеству передач в дебютном сезоне
6сегодня, 11:15
Джордан Пул стал рекордсменом «Вашингтона» по количеству трехочковых за сезон
3сегодня, 10:58
Дрэймонд Грин: «Защита нравится не всем. А я ее обожаю»
3сегодня, 10:54
Джей Джей Редик: «Сказал парням, что, защищаясь против Шенгюна или Адамса, ты не сможешь забрать подбор»
1сегодня, 10:27
«Увольте Нико!» Фанат «Далласа» прокричал в лицо генеральному менеджеру
2сегодня, 10:25Видео
Дуэйн Уэйд: «У меня была бы статистика лучше, если бы я не хотел взять титул»
сегодня, 10:18