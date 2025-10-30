Бородюк о лимите: «В РПЛ только 10-15 хороших легионеров, остальные – посредственные. Зачем нужны некачественные иностранцы, которые приезжают сидеть на лавке и зарабатывать деньги?»

Александр Бородюк высказался о возможном сокращении лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

– Сейчас многие обсуждают идею ужесточения лимита. Карпин и Семак – против. Что вы об этом думаете?

– Я не против, если к нам будут приезжать действительно качественные легионеры, которые будут влиять на рост наших молодых мальчишек. Игроки национальных сборных, которые уже проявили себя.

К сожалению, сейчас в РПЛ только 10-15 легионеров, которые имеют статус хороших игроков. Все остальные – посредственные футболисты.

Наша молодежь и без таких иностранцев будет прогрессировать.

Я думаю, что будет найден компромисс и принято правильное решение. Нужно найти баланс в количестве легионеров и российских игроков.

Зачем нужны некачественные иностранцы, которые приезжают сидеть на лавке и зарабатывать деньги? Лучше дать шанс молодым россиянам, которые действительно будут выкладываться и прогрессировать.

Тем более сейчас мы не участвуем в международных турнирах, а парням надо развиваться и учиться составлять конкуренцию.

– То есть при отсутствии международных матчей модель ставки на своих игроков наиболее правильная?

– Этот вектор развития правильный при любых раскладах. В СССР все было выстроено великолепно, очень хорошо работали детско-юношеские школы.

Сейчас у нас тоже есть академии с отличными игроками, в которых нужно поверить и дать шанс себя проявить. Для чего еще работают эти школы, если они не воспитывают футболистов для основной команды? За этими ребятами наше будущее.

– Лимит на легионеров поможет русским игрокам развиваться?

– Есть определенные плюсы и минусы в этом решении. Могу абсолютно точно сказать, что мы не должны ориентироваться на посредственных игроков, а иметь свой вектор развития.

Нельзя отдавать приоритет иностранцам. Это неправильно, – сказал бывший тренер сборной России Александр Бородюк .