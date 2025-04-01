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  • Шмурнов* о признании его иноагентом в РФ: «Я думаю, что авансом, я оправдаю, не волнуйтесь. Я с этой плашкой не согласен, но поскольку есть такие законы, будем их выполнять»
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Шмурнов* о признании его иноагентом в РФ: «Я думаю, что авансом, я оправдаю, не волнуйтесь. Я с этой плашкой не согласен, но поскольку есть такие законы, будем их выполнять»

Александр Шмурнов* отреагировал на свой статус иноагента в РФ.

28 марта Министерство юстиции России включило спортивного журналиста и комментатора в список иноагентов.

«Мне понравился один вопрос в комментариях. А за что дали-то? Я думаю, что авансом. Я оправдаю, не волнуйтесь (улыбается).

Я пока не очень понимаю за что, но найдется за что. Раз уж дали, так надо оправдывать.

Я, разумеется, с этой плашкой не согласен, но поскольку есть такие законы, поскольку мы работаем в определенном поле с нашими друзьями, которые обязательно к нам будут приходить, мы будем эти законы выполнять.

А так… Слушайте, вот два часа мы провели в эфире, разговаривая о футболе, я вообще не вспомнил ни одной секунды о чем-то другом, кроме футбола», – сказал Шмурнов* в эфире своего YouTube-канала «Шмурнов* Тайм».

Напомним, Шмурнов* с 2003 по 2015 год был комментатором «НТВ-Плюс». С 2015 до 2022 год работал на телеканале «Матч ТВ». 

Он бывший главный редактор спортивного интернет-портала «Чемпионат», создатель и автор YouTube-канала «Шмурнов* Тайм», создатель учебного центра «Спортивный журналист».

* – признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал «Шмурнов* Тайм»
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