Шмурнов* о признании его иноагентом в РФ: «Я думаю, что авансом, я оправдаю, не волнуйтесь. Я с этой плашкой не согласен, но поскольку есть такие законы, будем их выполнять»

Александр Шмурнов* отреагировал на свой статус иноагента в РФ.

28 марта Министерство юстиции России включило спортивного журналиста и комментатора в список иноагентов.

«Мне понравился один вопрос в комментариях. А за что дали-то? Я думаю, что авансом. Я оправдаю, не волнуйтесь (улыбается).

Я пока не очень понимаю за что, но найдется за что. Раз уж дали, так надо оправдывать.

Я, разумеется, с этой плашкой не согласен, но поскольку есть такие законы, поскольку мы работаем в определенном поле с нашими друзьями, которые обязательно к нам будут приходить, мы будем эти законы выполнять.

А так… Слушайте, вот два часа мы провели в эфире, разговаривая о футболе, я вообще не вспомнил ни одной секунды о чем-то другом, кроме футбола», – сказал Шмурнов * в эфире своего YouTube-канала «Шмурнов* Тайм».

Напомним, Шмурнов* с 2003 по 2015 год был комментатором «НТВ-Плюс ». С 2015 до 2022 год работал на телеканале «Матч ТВ ».

Он бывший главный редактор спортивного интернет-портала «Чемпионат», создатель и автор YouTube-канала «Шмурнов* Тайм», создатель учебного центра «Спортивный журналист».

* – признан Минюстом РФ иностранным агентом.