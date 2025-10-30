«Реал» и Суперлига хотят получить 4,5 млрд евро от УЕФА в качестве «возмещения ущерба» (As)

  • Спортс
«Реал» и Суперлига хотят получить 4,5 млрд евро от УЕФА в качестве ущерба.

Ранее стало известно, что провинциальный суд Мадрида отклонил апелляцию УЕФА в рамках тяжбы с Суперлигой.

Мадридский клуб в своем заявлении сообщил, что «будет добиваться компенсации от УЕФА за понесенный ущерб».

Как пишет As, юристы «Реала» и компании, которая занимается Суперлигой, уже работают над иском, который обе организации подадут против УЕФА «для возмещения понесенного ущерба», и сумма которого составит почти 4,5 миллиарда евро.

Напомним, в мае 2024 года арбитражный суд Мадрида частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги и постановил, что УЕФА и ФИФА должны «прекратить антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем», а также обязывает их «немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoСуперлига Европы
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoУЕФА
