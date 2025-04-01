💣 «Арминия» из 3-й лиги Германии вышла в финал Кубка, обыграв «Байер» – 2:1!

«Байер» на выезде проиграл «Арминии» (1:2) в полуфинале Кубка Германии.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 17-й минуте счет открыл Джонатан Та. На 20-й забил Мариус Верль. Максимилиан Гроссер в конце первого тайма вывел клуб из третьей лиги Германии вперед.

Кубок. Полуфинал 1 апреля 18:45, Шюко-Арена Арминия Завершен 2 - 1 - xG - Байер Матч окончен Шрек Янг 90’ +3’ Саренрен Базее Феликс 90’ +3’ 90’ +1’ Гримальдо 87’ Телла Гродовски Бианкади 84’ 77’ Адли Телла Руссо 72’ Шрек 64’ Гродовски 63’ 60’ Бонифасе 53’ Паласиос Бонифасе 51’ Инкапиэ 2 тайм Перерыв Гроссер

45’ +3’ 41’ Мукиеле Верль

20’ 17’ Та

Арминия Керскен, Оппи, Хагманн, Шнайдер, Гроссер, Руссо, Верль, Корбоз, Шрек, Саренрен Базее, Гродовски, Опперманн, Феликс, Ланнерт, Кунце, Бианкади, Кания, Шрерс, Янг, Рихтер Запасные: Феликс, Рихтер, Ланнерт, Янг, Кания, Опперманн, Кунце, Бианкади, Шрерс 1 тайм Байер: Градецки, Инкапиэ, Та, Мукиеле, Гримальдо, Паласиос, Г. Джака, Андрих, Фримпонг, Шик, Адли, Коварж, Артур, Натали, Хофманн, Буэндиа, Телла, Алеиш Гарсия, Сарко, Бонифасе Запасные: Феликс, Рихтер, Ланнерт, Янг, Кания, Опперманн, Кунце, Бианкади, Шрерс

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