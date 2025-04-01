Матч окончен
💣 «Арминия» из 3-й лиги Германии вышла в финал Кубка, обыграв «Байер» – 2:1!
«Байер» на выезде проиграл «Арминии» (1:2) в полуфинале Кубка Германии.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 17-й минуте счет открыл Джонатан Та. На 20-й забил Мариус Верль. Максимилиан Гроссер в конце первого тайма вывел клуб из третьей лиги Германии вперед.
Кубок. Полуфинал
1 апреля 18:45, Шюко-Арена
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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