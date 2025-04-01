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💣 «Арминия» из 3-й лиги Германии вышла в финал Кубка, обыграв «Байер» – 2:1!

«Байер» на выезде проиграл «Арминии» (1:2) в полуфинале Кубка Германии.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 17-й минуте счет открыл Джонатан Та. На 20-й забил Мариус Верль. Максимилиан Гроссер в конце первого тайма вывел клуб из третьей лиги Германии вперед.

Кубок. Полуфинал
1 апреля 18:45, Шюко-Арена
Арминия
Завершен
2 - 1
-xG-
Байер
Матч окончен
Шрек   Янг
90’
+3’
Саренрен Базее   Феликс
90’
+3’
90’
+1’
Гримальдо
87’
Телла
Гродовски   Бианкади
84’
77’
Адли   Телла
Руссо
72’
Шрек
64’
Гродовски
63’
60’
Бонифасе
53’
Паласиос   Бонифасе
51’
Инкапиэ
2тайм
Перерыв
  Гроссер
45’
+3’
41’
Мукиеле
  Верль
20’
17’
  Та
Арминия
Керскен, Оппи, Хагманн, Шнайдер, Гроссер, Руссо, Верль, Корбоз, Шрек, Саренрен Базее, Гродовски, Опперманн, Феликс, Ланнерт, Кунце, Бианкади, Кания, Шрерс, Янг, Рихтер
Запасные: Феликс, Рихтер, Ланнерт, Янг, Кания, Опперманн, Кунце, Бианкади, Шрерс
1тайм
Байер:
Градецки, Инкапиэ, Та, Мукиеле, Гримальдо, Паласиос, Г. Джака, Андрих, Фримпонг, Шик, Адли, Коварж, Артур, Натали, Хофманн, Буэндиа, Телла, Алеиш Гарсия, Сарко, Бонифасе
Запасные: Феликс, Рихтер, Ланнерт, Янг, Кания, Опперманн, Кунце, Бианкади, Шрерс
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Статистика Кубка Германии

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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logoАрминия
logoБайер
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logoДжонатан Та
Мариус Верль
Максимилиан Гроссер
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