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Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Ардашев, Терентьев пробегут коньковый спринт

Большунов и Устюгов пробегут коньковый спринт в финале Кубка России по лыжам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

8-й этап (финал)

Кировск

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 11:40, финала – 13:00 по московскому времени (1 апреля), прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Кирилл Кочегаров

2. Иван Якимушкин

3. Артем Мальцев

4. Александр Большунов

5. Данила Карпасюк

6. Сергей Волков

7. Александр Бакуров

8. Илья Порошкин

9. Андрей Кузнецов

10. Владислав Афанасьев

11. Дмитрий Жуль

12. Павел Соловьев

14. Савелий Коростелев

15. Никита Родионов

16. Андрей Ларьков

17. Антон Тимашов

18. Константин Тиунов

19. Александр Терентьев

20. Егор Митрошин

21. Илья Семиков

22. Евгений Семяшкин

23. Александр Ившин

24. Сергей Забалуев

25. Сергей Ардашев

26. Алексей Виценко

27. Андрей Собакарев

29. Дмитрий Пузанов

31. Иван Безматерных

32. Сергей Устюгов

33. Владислав Осипов

34. Денис Филимонов

35. Андрей Мельниченко

36. Егор Гусак

37. Иван Кочетков

42. Денис Спицов

52. Андрей Сахаров

Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
спринт
logoсборная России (лыжные гонки)
результаты
лыжные гонки
logoКубок России
logoАндрей Ларьков
Илья Порошкин
Иван Безматерных
logoСавелий Коростелев
logoДмитрий Жуль
logoСергей Волков
Иван Кочетков
Кирилл Кочегаров
Алексей Виценко
logoНикита Родионов
logoАлександр Терентьев
Александр Бакуров
Андрей Сахаров
logoАлександр Ившин
logoИван Якимушкин
Егор Митрошин
logoАндрей Собакарев
logoИлья Семиков
logoАлександр Большунов
Андрей Кузнецов (2000)
logoСергей Устюгов
logoДенис Спицов
logoАндрей Мельниченко
Данила Карпасюк
logoАртем Мальцев
Владислав Осипов
logoСергей Ардашев
Владислав Афанасьев
Сергей Забалуев
Константин Тиунов
logoАнтон Тимашов
logoДенис Филимонов
Евгений Семяшкин
logoПавел Соловьев
Дмитрий Пузанов
Егор Гусак
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