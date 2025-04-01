Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Ардашев, Терентьев пробегут коньковый спринт

Большунов и Устюгов пробегут коньковый спринт в финале Кубка России по лыжам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25 8-й этап (финал) Кировск Мужчины Спринт, свободный стиль Начало квалификации – 11:40, финала – 13:00 по московскому времени (1 апреля), прямая трансляция – «Матч ТВ». Старт-лист 1. Кирилл Кочегаров 2. Иван Якимушкин 3. Артем Мальцев 4. Александр Большунов 5. Данила Карпасюк 6. Сергей Волков 7. Александр Бакуров 8. Илья Порошкин 9. Андрей Кузнецов 10. Владислав Афанасьев 11. Дмитрий Жуль 12. Павел Соловьев 14. Савелий Коростелев 15. Никита Родионов 16. Андрей Ларьков 17. Антон Тимашов 18. Константин Тиунов 19. Александр Терентьев 20. Егор Митрошин 21. Илья Семиков 22. Евгений Семяшкин 23. Александр Ившин 24. Сергей Забалуев 25. Сергей Ардашев 26. Алексей Виценко 27. Андрей Собакарев 29. Дмитрий Пузанов 31. Иван Безматерных 32. Сергей Устюгов 33. Владислав Осипов 34. Денис Филимонов 35. Андрей Мельниченко 36. Егор Гусак 37. Иван Кочетков 42. Денис Спицов 52. Андрей Сахаров Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске