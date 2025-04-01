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Касаткина о переходе из России в Австралию: «С учетом всего, что происходит в моей прежней стране, у меня не было большого выбора»

Дарья Касаткина объяснила, почему решила представлять Австралию.

«Сегодня обновились рейтинги, и это первый день, когда я официально представляю Австралию. И честно, ощущается... по-другому. Я не буду врать. Это эмоциональный момент. Так что мне надо к этому привыкнуть. Но я очень рада начать этот новый этап жизни и представлять Австралию на высоком уровне.

Честно, с учетом всего, что происходит в моей прежней стране, у меня не было большого выбора. Мне надо было сделать этот шаг, если я хотела быть собой. И в итоге я это сделала.

Австралия – место, где я чувствую, что могу быть собой. И я правда очень рада иметь привилегию быть частью этой прекрасной страны».

Касаткина отметила, что начала процесс перехода «всего пару месяцев назад». По ее словам, именно Tennis Australia первой связалась с ее агентом Джоном Моррисом.

«Думаю, очевидно, что Австралия – очень гостеприимная страна, очень открытая. Тут рады всем. И как я уже сказала, Tennis Australia тоже сделала шаг навстречу мне. Мы вместе прошли через этот процесс. Конечно, без ее инициативы и поддержки это вряд ли было бы возможно. Так что я ей очень благодарна. Все случилось довольно быстро, и я просто очень рада.

Мы недавно шутили с Белиндой [Бенчич]. Она спросила: «Как ты будешь себя чувствовать?» Я ответила: «Ну, наверное, объявят «из Австралии», а я просто... (оглядывается) Кто это? А! О, это я! Это про меня!» Так что мне надо немного привыкнуть – пару лет я ничего такого не слышала. Но это приятная вещь, к которой надо привыкнуть.

Первый матч [в Австралии] будет особенным. Я приезжаю туда каждый год и вижу, сколько поддержки получают австралийские игроки... Честно, я никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Мне это непривычно, так что мне будет интересно посмотреть, какие у меня будут ощущения, когда я вернусь в Австралию и сыграю уже как австралийка. Конечно, это будет эмоционально, но я думаю, что мне понравится. Я очень этого жду. Первый шаг – Чарлстон, но впереди еще долгий путь до следующего года. Я очень рада и воодушевлена.

Я получила столько сообщений от своих теперь уже товарищей по команде и от представителей Tennis Australia. Много поддержки, приятных сообщений. Не могу дождаться, когда встречусь со всеми лично и мы пообщаемся. Для меня это особенный момент, и я была очень рада получить от них столько поддержки и добрых слов.

Даш [Сэвилл] говорит без остановки. С момента, как я объявила о переходе, она не замолкает. Сначала позвонила мне, потом все время шлет что-то – то квартиры, то дома рядом с ней [в Мельбурне]. Она так рада, мне страшно. Она очень счастлива за меня», – рассказала Касаткина на пресс-конференции в Чарлстоне.

«Если быть хорошим человеком значит пожертвовать домом – я готова». Сложные отношения Касаткиной и России

Касаткина теперь играет за Австралию

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoДарья Касаткина
logoДарья Сэвилл
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