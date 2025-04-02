Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. «Тампе» осталось провести 8 игр в регулярке, «Колорадо» – 7

Никита Кучеров обошел Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Тампы » сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1).

На счету 31-летнего россиянина стало 111 (33+78) очков в 70 играх в текущем сезоне.

Двукратный обладатель «Арт Росс Трофи» возглавил бомбардирскую гонку лиги, обогнав форварда «Колорадо » Нэтана Маккиннона на 1 балл. У 29-летнего канадца 110 (30+80) очков в 75 играх.

До конца регулярного чемпионата «Лайтнинг» осталось провести 8 матчей, «Эвеланш» – 7.

На третьем месте в гонке бомбардиров идет лидер гонки снайперов Леон Драйзайтль из «Эдмонтона » (105 очков в 70 играх, 52+53). Сегодня «Ойлерс» играют с «Вегасом».