Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. «Тампе» осталось провести 8 игр в регулярке, «Колорадо» – 7
Никита Кучеров обошел Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Тампы» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1).
На счету 31-летнего россиянина стало 111 (33+78) очков в 70 играх в текущем сезоне.
Двукратный обладатель «Арт Росс Трофи» возглавил бомбардирскую гонку лиги, обогнав форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона на 1 балл. У 29-летнего канадца 110 (30+80) очков в 75 играх.
До конца регулярного чемпионата «Лайтнинг» осталось провести 8 матчей, «Эвеланш» – 7.
На третьем месте в гонке бомбардиров идет лидер гонки снайперов Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (105 очков в 70 играх, 52+53). Сегодня «Ойлерс» играют с «Вегасом».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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