«Зенит» идет в ЭСК, КДК может наказать «Спартак», Медведев ругает ВАР, Дзюба будет капитаном с Гренадой, «Сибирь» вышла в плей-офф, рок-мюзикл Загитовой и другие новости
1. «Зенит» обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»: «По голу из вне игры и вытащенной и не предъявленной второй желтой карточке».
Кроме того, КДК может наказать «Спартак» за оскорбительные кричалки болельщиков и использование ими пиротехники на матче с «Зенитом».
2. «Барселона» сыграет с «Осасуной» 27 марта, матч перенесли из-за смерти врача каталонцев. У Араухо и Рафиньи матчи сборных 25-26-го, каталонцы недовольны и хотят оспорить дату, да и соперник не в восторге.
3. Флорентино Перес просил CSD разрешить «Барсе» зарегистрировать Ольмо. Президент «Реала» рассказал об этом игроку и руководству каталонцев, сообщает El Confidencial.
4. В Фонбет чемпионате КХЛ «Металлург» одолел «Витязь» по буллитам, «Локомотив» обыграл «Адмирал» и впервые в истории взял Кубок Континента, «Сибирь» победила «Барыс» и вышла в плей-офф, клуб стал последним участником Кубка Гагарина-2025.
5. Артем Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Гренадой, утверждает Sport Baza.
6. Савелий Коростелев выиграл классическую «разделку» на 10 км на Кубке России по лыжам, Ардашев – 2-й, Червоткин – 3-й. Наталья Терентьева победила в женском забеге на 5 км, Сергеева – 2-я, Кулешова – 3-я.
7. НХЛ. «Тампа» обыграла «Филадельфию» (2:0), Кучеров набрал 1+1, Василевский сделал 5-й шатаут в сезоне, Мичков остался без очков в 5-м матче подряд. «Бостон» уступил «Баффало» (2:3 ОТ), Задоров подрался в 7-й раз в сезоне. Все результаты дня – здесь.
8. В Тюмени пропал журналист Александр Круглов, приехавший освещать чемпионат России по биатлону. Он не выходит на связь с 12 марта.
9. Футболистам «Спартака» заплатили 2,1 млн рублей премиальных за победу над «Зенитом», вышедшим на замену – 1 млн, не сыгравшим – 435 тысяч, утверждает инсайдер Иван Карпов.
10. Алина Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге. Шоу состоится в конце июня.
11. НБА. «Миннесота» прервала серию из 8 побед подряд, уступив «Индиане» в овертайме и другие результаты.
12. Бывший судья Антонио Матеу Лаос признал, что ошибочно отменил гол Лео Месси «Атлетико» в последнем туре Ла Лиги-2013/14. «Барса» тогда не стала чемпионом.
13. «Вашингтон» вернул трон из шайб в честь Александра Овечкина на арену. Клуб объявил о создании фильтра для TikTok и фресок, счетчики c числом голов установят по всему городу.
14. Рафинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 3-й, Кейн – 4-й, Дембеле – 5-й, Салах – 6-й, Винисиус – 9-й.
Цитаты дня.
Глава «Локо» Нагорных: «Без российских спортсменов мировой спорт выглядит несколько ущербно. Иностранцы сами понимают, что их победы полноценны не до конца»
Фетисов об Овечкине и Дзюбе: «Если Саша побьет рекорд, он будет держаться 100 лет, а достижение Артема побьют. Наш футбольный чемпионат не самый конкурентный, а НХЛ сильнейшие хоккеисты на Земле»
Гурцкая о Дзюбе в сборной: «Не нравится, что Валеру нагнули. Решение принято под давлением, кажется. Думаете, Карпин лежал дома и думал: «Надо обыграть Гренаду и Замбию – без Дзюбы это не сделаем»?»
«Роналду стал бы президентом Португалии, если бы баллотировался». Хавбек «Спортинга» Юлманд о Криштиану
Карпин о вызове Дзюбы в сборную: «Он больше всех из российских нападающих забил в весенней части РПЛ, что вам еще надо? Раньше он не забивал в каждой игре»
Медведев после «Спартака»: «Если бы с нашей системой ВАР выставлялись космические ракеты-носители, то вряд ли бы хоть один спутник долетел до орбиты»
Дзюба о вызове в сборную: «Мне написали, что Карпин должен позвонить – я думал, пранк какой-то. Потом он набрал, мы поболтали – я просто обалдел, даже поверить не мог»
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