«Зенит» идет в ЭСК, КДК может наказать «Спартак», Медведев ругает ВАР, Дзюба будет капитаном с Гренадой, «Сибирь» вышла в плей-офф, рок-мюзикл Загитовой и другие новости

1. «Зенит» обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»: «По голу из вне игры и вытащенной и не предъявленной второй желтой карточке».

Кроме того, КДК может наказать «Спартак» за оскорбительные кричалки болельщиков и использование ими пиротехники на матче с «Зенитом».

2. «Барселона» сыграет с «Осасуной» 27 марта , матч перенесли из-за смерти врача каталонцев. У Араухо и Рафиньи матчи сборных 25-26-го, каталонцы недовольны и хотят оспорить дату , да и соперник не в восторге.

3. Флорентино Перес просил CSD разрешить «Барсе» зарегистрировать Ольмо. Президент «Реала» рассказал об этом игроку и руководству каталонцев, сообщает El Confidencial.

4. В Фонбет чемпионате КХЛ «Металлург» одолел «Витязь» по буллитам, «Локомотив» обыграл «Адмирал» и впервые в истории взял Кубок Континента , «Сибирь» победила «Барыс» и вышла в плей-офф , клуб стал последним участником Кубка Гагарина-2025.

5. Артем Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Гренадой, утверждает Sport Baza.

6. Савелий Коростелев выиграл классическую «разделку» на 10 км на Кубке России по лыжам, Ардашев – 2-й, Червоткин – 3-й. Наталья Терентьева победила в женском забеге на 5 км, Сергеева – 2-я, Кулешова – 3-я.

7. НХЛ. «Тампа» обыграла «Филадельфию» (2:0), Кучеров набрал 1+1 , Василевский сделал 5-й шатаут в сезоне, Мичков остался без очков в 5-м матче подряд. «Бостон» уступил «Баффало» (2:3 ОТ), Задоров подрался в 7-й раз в сезоне . Все результаты дня – здесь .

8. В Тюмени пропал журналист Александр Круглов, приехавший освещать чемпионат России по биатлону. Он не выходит на связь с 12 марта.

9. Футболистам «Спартака» заплатили 2,1 млн рублей премиальных за победу над «Зенитом», вышедшим на замену – 1 млн, не сыгравшим – 435 тысяч, утверждает инсайдер Иван Карпов.

10. Алина Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге. Шоу состоится в конце июня.

11. НБА. «Миннесота» прервала серию из 8 побед подряд, уступив «Индиане» в овертайме и другие результаты .

12. Бывший судья Антонио Матеу Лаос признал, что ошибочно отменил гол Лео Месси «Атлетико» в последнем туре Ла Лиги-2013/14. «Барса» тогда не стала чемпионом.

13. «Вашингтон» вернул трон из шайб в честь Александра Овечкина на арену. Клуб объявил о создании фильтра для TikTok и фресок, счетчики c числом голов установят по всему городу.

14. Рафинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 3-й, Кейн – 4-й, Дембеле – 5-й, Салах – 6-й, Винисиус – 9-й.

Цитаты дня.

Глава «Локо» Нагорных: «Без российских спортсменов мировой спорт выглядит несколько ущербно . Иностранцы сами понимают, что их победы полноценны не до конца»

Фетисов об Овечкине и Дзюбе: «Если Саша побьет рекорд, он будет держаться 100 лет, а достижение Артема побьют . Наш футбольный чемпионат не самый конкурентный, а НХЛ сильнейшие хоккеисты на Земле»

Гурцкая о Дзюбе в сборной: «Не нравится, что Валеру нагнули. Решение принято под давлением, кажется . Думаете, Карпин лежал дома и думал: «Надо обыграть Гренаду и Замбию – без Дзюбы это не сделаем»?»

«Роналду стал бы президентом Португалии, если бы баллотировался» . Хавбек «Спортинга» Юлманд о Криштиану

Карпин о вызове Дзюбы в сборную: «Он больше всех из российских нападающих забил в весенней части РПЛ, что вам еще надо? Раньше он не забивал в каждой игре»

Медведев после «Спартака»: «Если бы с нашей системой ВАР выставлялись космические ракеты-носители, то вряд ли бы хоть один спутник долетел до орбиты»

Дзюба о вызове в сборную: «Мне написали, что Карпин должен позвонить – я думал, пранк какой-то . Потом он набрал, мы поболтали – я просто обалдел, даже поверить не мог»